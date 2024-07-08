Gazze’de yeni müzakere sinyali: CIA Başkanı liderliğindeki ABD heyeti Kahire’de!

08 Temmuz 2024 20:54 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:00

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Burns başkanlığındaki ABD heyetinin Gazze'de ateşkes müzakereleri için Kahire'ye geldiği belirtildi.

ATEŞKES İÇİN DEVREDELER

"ABD heyeti, Gazze'de ateşkes için gerçekleşecek yeni müzakereler öncesinde Mısır güvenlik heyetiyle bir araya gelecek." ifadeleri kullanılan haberde, Mısırlı heyetin de Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiği kaydedildi.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gitmişti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 193’e, yaralıların sayısı ise 87 bin 903'e yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 276 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 193’e, yaralıların sayısının 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.