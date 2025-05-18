Gazze'de yürek yakan görüntüler: Enkazlar arasında açlık savaşı!

İsrail yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden oluyor. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, yemek alabilmek için izdiham oluşturuyor. İşte yürekleri sızlatan o kareler...

İsrail'in yardım girişlerini engellemedeki ısrarı nedeniyle abluka altındaki Gazze'de açlık savaşı son noktaya ulaştı. Yüzbinlerce kişi bir yandan İsrail'in acımasız ve yıkıcı saldırılarıyla, bir yandan da açlık tehlikesiyle karşı karşıya...

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda, yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, enkazların gölgesinde aç kalmamak için izdiham oluşturdu.

İşte yürek yakan o fotoğraflar;