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 | Selahattin Demirel

Gazze'deki açlıktan ölümlere Fransız ajansı AFP de isyan etti: 1944'ten beri böyle bir şey görmedik

İsrail'in Gazze'ye yıllardır sürdürdüğü ve soykırımı varan müdahaleleri kenti ablukaya almasıyla devam ediyor. Yiyecek bir lokmaya içecek bir damla suya muhtaç hale gelen Filistinlilerden son 24 saat için 19 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail'in yardım bekleyenlere açtığı ateşte yüzlerce kişi can verdi. Ünlü Fransız haber ajansı AFP'ye mensup gazetecilerin Filistin'de, yayımladığı mesajda "1944'ten bu yana bir meslektaşımızın açlıktan öldüğüne tanık olmadık, onların ölmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gazze'deki açlıktan ölümlere Fransız ajansı AFP de isyan etti: 1944'ten beri böyle bir şey görmedik
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 21:21

7 Ekim 2023'teki Kassam Tugayları saldırılarını bahane ederek 'ye adeta bir soykırım uygulayan , kenti ablukaya alması nedeniyle bölgede yaşayanları bir dilim ekmeğe, bir damla suya hasret bıraktı.

YARDIM BEKLEYENLERE DAHİ ATEŞ AÇIYORLAR

Zor durumda kalan Filistinlilere ulaşması da İsrail'in saldırıları nedeniyle oldukça zor. İsrail güçleri, hem kendileri hem de aileleri için bir avuç un almak isteyenlere bile ölüm yağdırmayı sürdürüyor. Sadece son 1 günde yarım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırılarda 95 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki açlıktan ölümlere Fransız ajansı AFP de isyan etti: 1944'ten beri böyle bir şey görmedik

AFP'DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Gazze'de bir insani drama dönüşen açlıkla ilgili Fransız haber ajansı AFP anlamlı bir mesaj yayımladı. Ajansın açlıkla mücadele eden ve ölmemek için direnen çalışanları nedeniyle paylaştığı mesajda yer alan ifadeler şöyle:

"AFP’nin 1944 Ağustos'unda kuruluşundan bu yana çatışmalarda gazeteci arkadaşlarımızı kaybettik, yaralananlar ve esir düşenler oldu ama hiçbirimiz bir meslektaşımızın açlıktan öldüğüne tanık olmadık. Onların ölmesini istemiyoruz."

https://x.com/SDJ_AFP/status/1947299808948973795

Gazze'deki açlıktan ölümlere Fransız ajansı AFP de isyan etti: 1944'ten beri böyle bir şey görmedik

SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA GAZETECİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında çok sayıda gazeteci de hayatını kaybetti. Haziran ayında açıklanan sayıya göre 227 gazeteci İsrail saldırılarında can verdi. Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de 'i, gazeteciler için en tehlikeli bölge olarak açıklamıştı.

Gazze'deki açlıktan ölümlere Fransız ajansı AFP de isyan etti: 1944'ten beri böyle bir şey görmedik

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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#gazze
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#israil saldırısı
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