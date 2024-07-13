Gazze’deki hükümetten İsrail’e sert tepki: Katliam için yalan haber yayıyorlar!

13 Temmuz 2024 21:01 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 21:08

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürüyor. Filistin hükümeti, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak nitelendirilen El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için Muhammed Deif'in hedef alındığı yönünde yalan haberler yaydığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in El Mevasi bölgesinde 90 Filistinliyi katlettiği 300'ün üzerinde de yaralının olduğu saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiası yalanlandı.

KINAMA GELDİ

Açıklamada, "İsrail işgali, dikkatleri El Mevasi'de işlenen korkunç katliamı meşrulaştırmaya yönelik başarısız girişimden başka yöne çekmek amacıyla yalan haberler yayıyor. İsrail işgali, soykırım savaşının başlangıcından bu yana başarısızlığını ve sivillere, özellikle de çocuklar ve kadınlara karşı işlediği suçları örtbas etmek amacıyla defalarca çarpıtma politikası uyguladı. Medya kuruluşlarını bu tür katliamlarla ilgili haberlerin işlenmesi sürecinde son derece dikkatli ve hassas olmaya çağırıyoruz. İsrail işgalinin yalan haber yayarak dikkatleri Filistin halkımıza karşı işlediği devam eden suçlardan uzaklaştırmasını ve medyayı yanlış bilgi yaymak için bir araç olarak kullanmasını kınıyoruz. Sivillere yönelik bu korkunç katliamların devam etmesinden tamamen İsrail işgalini ve ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve tüm ülkelere Gazze'de akan kanı durdurması için İsrail ile ABD yönetimine baskı uygulama çağrısında bulunuldu.

"SUÇUN VE KATLİAMIN BOYUTUNU ÖRTME GİRİŞİMİ"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Reşk de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıda Deif'in hedef alındığı iddiasına tepki gösterdi. Reşk, "Gerçek şu ki bu iddialar, böyle bir katliamı meşrulaştırmak için suçun ve katliamın boyutunu örtbas etme girişimidir. Bu kadar çok sayıda yerinden edilmiş insanı hedef almak hiçbir şeyle meşrulaştırılamaz" dedi.

FİLİSTİNLİLERE PROTESTO ÇAĞRISI

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere El Mevasi'de gerçekleştirilen saldırıya yanıt olarak protesto düzenlemeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkımızı, suçlu siyonist işgalcilere ve terörist yerleşimcilere karşı kitlesel gösteriler düzenlemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 443'e yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 281 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 61 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşanan can kaybının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının ise 88 bin 481'e yükseldiği aktarıldı.