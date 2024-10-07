Gazze'deki savaşın 1. yılında Hamas'tan İsrail'e roketli mesaj: Direnişi sürdüreceğiz

07 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:20

Gazze'de savaşın 1. yılında Hamas, direnişten vazgeçmeyeceğini İsrail'e roketler fırlatarak bildirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı üzerinde pazarlık olmayacağı belirtildi.

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7 Ekim'de İsrail'e karşı başlayan Aksa Tufanı​ operasyonu Gazze​'de Tel Aviv yönetiminin katliamlarıyla devam etti. Hamas​, işgale karşı direniş mücadelesini sürdüreceğini ve Filistin​ halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı üzerinde pazarlık olmayacağını bildirdi. Hamas'ın açıklamalarından hemen önce ise İsrail'e, Gazze'den 4 roket fırlatıldı. Roketlerden 3'ü imha edildi, biri ise açık alana düştü.

''YAKIN TARİHİN EN KORKUNÇ SOYKIRIMI''

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'nin güney sınırında bulunan İsrail'e ait askeri mevzilerin roketlerle hedef alındığı bildirildi. Hamas'tan gelen yazılı açıklamada ise "Bu Nazi düşman, tam bir yıldır en korkunç katliamlarına devam ediyor. Nazi düşman, halkımıza karşı yakın tarihte görülen en korkunç soykırım savaşını gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Filistin topraklarında veya dışarıda gerçekleştirdiği Hamas yöneticilerine yönelik suikastların direnişi yıldıramayacağı vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

''HAMAS ATEŞKES İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ''

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için büyük çabalar sarf ettiği ve tüm önerilere olumlu yaklaştığı ancak ateşkes için yapılan müzakere sürecinde Filistin halkının haklarından taviz vermediği gibi kalıcı ateşkes bağlamında İsrail'in Gazze'den tümüyle çekilmesi yönündeki talebinden de taviz vermediği ifade edildi.

Gazze'deki soykırım suçlarının sürdürülmesinden İsrail'in ortağı ABD'nin de sorumlu olduğu vurgulanarak, ABD'ye İsrail'den yana tutumundan vazgeçip ateşkes için çalışması çağrısı yapıldı.

''İSRAİL BÜYÜK BİR TEHDİT''

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çapını Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran'ı da kapsayacak şekilde genişlettiğine işaret edilerek, İsrail'in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkına yönelik saldırıları durduracak acil adımlar atması, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması ve yardımların ulaştırılması için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail aleyhinde soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan Güney Afrika'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın, dünyadaki diğer halklar gibi abluka ve bombardımandan uzak şekilde yaşamak için başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma uğruna işgale karşı verdiği meşru direniş hakkı üzerinde pazarlık olmayacak."