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 | Berrak Arican

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı

İsrail ordusu, Gazze'de tam kapasite çalışan tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını itiraf etti. Saldırının ardından hastalar dışarı taşındı, durumu kritik çok sayıda kişi var.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 13:15

İsrail ordusu, 'komuta ve kontrol merkezi' bulunduğunu iddia ederek, Gazze'deki tek tam kapasite çalışan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Ordu, hastaneyi vurduğunu da itiraf etti.

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkılırken, cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı

HASTALAR SOKAKLARDA YATIYOR

Saldırı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı hastanenin dışında sokaklarda yatıyor. Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı veya tedavi gördüğü hastanelere saldırmak için çeşitli bahaneler öne sürüyor.

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı

HASTANENİN HEDEF OLMASI İLK DEĞİL

Gazze'nin en eski hastanesi olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen İsrail hava saldırısı can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sığınan veya tedavi gören çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 500'ün üzerinde Filistinli saldırıda yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki tek tam kapasiteli hastaneyi İsrail bombaladı! Bahanesi yine aynıydı
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Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de İsrail katliamlarında kaç Filistinli hayatını kaybetti?
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 944’e yükseldi.
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#ambulans
#hava saldırısı
#sağlık
#el-ehli baptist hastanesi
#siviller
#Dünya
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