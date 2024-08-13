Gazzeli babanın tarifsiz acısı! Bebeklerine doğum belgesi çıkarmak için gitti, dönüşte tüm ailesini kaybetti 

13 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:20

Türkiye ile ABD arasında Gazze teması! Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında Gazze teması! Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

İsrail dünyanın uyarılarına rağmen sivil katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'de 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden ayrılan Filistinli baba, geri döndüğünde eşini ve çocuklarını kaybettiğini öğrendi.

DAHA 3 GÜNLÜKTÜLER

Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları eve bomba yağdırdı.

TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser isimini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti.

Bebeklerinin doğum belgelerini aldıktan sonra gelen telefonla evlerinin bombalandığı haberini alan Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı.

Hastaneden aldığı doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim." diye isyan etti.

Göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü. Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?" diye konuştu.

HALUK LEVENT İSYAN ETTİ: ALÇAKLAR

Sosyal medya hesabından acılı babanın görüntüleri paylaşan Ahbap Derneği Genel Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, yaşanan drama isyan etti. İsrail güçlerine 'alçaklar' diyen Levent videoya şu notu düştü:

"M.Ebu El-Kumsan. Yıllardır çocuk bekliyorlar eşiyle. Ve 4 gün önce ikiz çocukları oluyor. Doğum belgelerini alıp döndüğünde çocuklarının, bebeklerinin ve annesinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü öğreniyor.

İsrail’in güvenli bölge dediği yer."

"İSRAİL SOYKIRIM İŞLİYOR"

İsrail Parlamentosu'ndaki muhalif Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze'de "kasıtlı soykırım" işlediğini belirterek, ikiz bebekler ve annelerinin öldürülmesini kınadı.

İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.