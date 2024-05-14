Gazze'nin hem kuzeyi hem güneyi bombalar altında! Can kaybı 35 bini aştı

14 May 2024 10:50 - Güncelleme : 14 May 2024 11:26

İsrail güçlerinin 7 ayı aşkın süredir Gazze'ye yağdırdığı bombalar nedeniyle 35 bin 173 kişi hayatını kaybetti. İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen soykırıma devam ediyor. Gazze'nin hem güneyine hem de kuzeyine bombalar yağıyor. Gazze'ye yardım için tek açık olan Refah Sınır Kapısı ise İsrail güçleri tarafından işgal altında.

İsrail'in kuzeye saldırıları nedeniyle Refah'a sığınan yüzbinlerce kişi ise Refah'a düzenlenen kara operasyonu nedeniyle yeniden zorla göçe zorlandı. Gazze'de güvenli hiçbir yer olmamasına rağmen Filistinliler, sığınacak yeni bir yer arayışında.

''HASTALAR VE YARALILAR YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYOR''

Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemini ayakta tutabilmek adına jeneratörlere ve ambulanslara yardım, tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması amacıyla güney sınırı üzerinden erişimin yeniden açılması için uluslararası çağrıda bulundu.

Sağlık bakanlığının açıklamasında, "Yaralılar ve hastalar, tedavi ve malzeme olmadığı ve nakilleri gerçekleştirilemediği için yavaş yavaş ölüyor" ifadelerine yer verildi.

MÜLTECİ KAMPINA BASKIN

İsrail güçleri, 75 yıl önce yerinden edilmiş Filistinliler için inşa edilen Gazze'nin kuzeyindeki geniş mülteci kampı Cibaliye'de, aylar önce Hamas'ı dağıttıklarını iddia ettikleri bölgeye baskın düzenledi.

Mahalle sakinleri eşyalarını çantalarla taşıyarak molozlarla dolu sokaklardan kaçtı.

Top mermileri kampın merkezine düştü ve sağlık yetkilileri, gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında 20 cesedin çıkarıldığını söyledi.

REFAH'TA SİVİLLERİN ÜZERİNE BOMBALAR YAĞIYOR

Güneydeki sınır kenti Refah'ta ise İsrail, şehrin doğu bölgelerine hava ve kara bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Bölge sakinleri İsrail'in hava ve kara bombardımanlarının yoğunlaştığını ve tankların şehrin doğusunu merkez bölgeden ayıran ana yolu kestiğini söyledi.