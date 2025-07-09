Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de insani durumun, şimdiye kadar tanık olduğu en kötü seviyede olduğunu belirtti ve ekledi: "İnsanlar yiyeek bulmaya çalışırken ölüyor!"

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. WFP’nin merkezi olan Roma’dan dönüşünde yaptığı açıklamada Skau, "Gazze'ye dördüncü ziyaretimden döndüm. Durum, bugüne dek tanıklık ettiğim en kötü haline ulaşmış durumda" diyerek bölgedeki çaresizliği özetledi.

YARDIM EKİPLERİ CEPHE HATTINDA ÇALIŞIYOR

Skau, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’deki WFP ekiplerinin hayati tehlike altında çalıştığını belirtti. “Konvoylarımız çatışma bölgelerinden geçiyor, ekip arkadaşlarımız sık sık çapraz ateşin ortasında kalıyor. Temel iletişim cihazlarımızdan yakıtımıza kadar her şey tükenmek üzere. Yerel çalışanlarımız da diğer Gazzeliler gibi açlık ve ölümle iç içe yaşıyor” ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES YOKSA, YARDIM DA YOK"

Yeterli yardım ve teknik kapasiteye sahip olduklarını belirten Skau, yardımların ulaştırılabilmesi için acil olarak ateşkes ve güvenli geçiş koridorlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Geçici ateşkes döneminde 8 bin kamyon yardım gönderebildik. Bunu tekrar yapabiliriz. Ama bunun için tüm sınır geçişlerinin açılması, güvenliğin sağlanması ve en önemlisi de bir ateşkesin sağlanması şart" dedi. Skau, bu ateşkesin kalıcı barışa açılan bir kapı olması gerektiğinin altını çizdi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze’de en az 57 bin 523 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 617 kişi ise yaralandı. 18 Mart’ta ateşkesin sona ermesiyle başlayan yeni saldırı dalgasında ise 6 bin 964 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, 27 Mayıs’tan bu yana ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından oluşturulan dağıtım bölgelerine yapılan saldırılarda, yardım almaya çalışan 758 sivil yaşamını yitirdi, 5 bin 5 kişi de yaralandı.

İSRAİL'DEN İŞGALİ KALICI KILMA PLANLARI

Bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi planladıklarını duyurdu. İsrail ordusu da bu doğrultuda işgali kalıcı hale getirmek için yeni saldırı planlarını hayata geçirmeye başladı.