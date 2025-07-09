Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de insani durumun, şimdiye kadar tanık olduğu en kötü seviyede olduğunu belirtti ve ekledi: "İnsanlar yiyeek bulmaya çalışırken ölüyor!"

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 07:19

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in kuşatma altındaki Şeridi'nde yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. WFP’nin merkezi olan Roma’dan dönüşünde yaptığı açıklamada Skau, "Gazze'ye dördüncü ziyaretimden döndüm. Durum, bugüne dek tanıklık ettiğim en kötü haline ulaşmış durumda" diyerek bölgedeki çaresizliği özetledi.

Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

YARDIM EKİPLERİ CEPHE HATTINDA ÇALIŞIYOR

Skau, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’deki WFP ekiplerinin hayati tehlike altında çalıştığını belirtti. “Konvoylarımız çatışma bölgelerinden geçiyor, ekip arkadaşlarımız sık sık çapraz ateşin ortasında kalıyor. Temel iletişim cihazlarımızdan yakıtımıza kadar her şey tükenmek üzere. Yerel çalışanlarımız da diğer Gazzeliler gibi açlık ve ölümle iç içe yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

"ATEŞKES YOKSA, YARDIM DA YOK"

Yeterli yardım ve teknik kapasiteye sahip olduklarını belirten Skau, yardımların ulaştırılabilmesi için acil olarak ateşkes ve güvenli geçiş koridorlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Geçici ateşkes döneminde 8 bin kamyon yardım gönderebildik. Bunu tekrar yapabiliriz. Ama bunun için tüm sınır geçişlerinin açılması, güvenliğin sağlanması ve en önemlisi de bir ateşkesin sağlanması şart" dedi. Skau, bu ateşkesin kalıcı barışa açılan bir kapı olması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze’de en az 57 bin 523 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 617 kişi ise yaralandı. 18 Mart’ta ateşkesin sona ermesiyle başlayan yeni saldırı dalgasında ise 6 bin 964 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan, 27 Mayıs’tan bu yana ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından oluşturulan dağıtım bölgelerine yapılan saldırılarda, yardım almaya çalışan 758 sivil yaşamını yitirdi, 5 bin 5 kişi de yaralandı.

Gazze'nin nefesi tükeniyor! BM: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrailli askerden Gazze itirafları: 'Tehlike olmasa da öldürün'

İSRAİL'DEN İŞGALİ KALICI KILMA PLANLARI

Bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi planladıklarını duyurdu. İsrail ordusu da bu doğrultuda işgali kalıcı hale getirmek için yeni saldırı planlarını hayata geçirmeye başladı.

ETİKETLER
#gazze
#soykırım
#Gazze Ablukası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.