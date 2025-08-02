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 | Banu İriç

Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi

İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi. Ambargo sebebiyle kıtlıkla boğuşan Gazze'ye paraşütle yardım bırakıldı.

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Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 04:30
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 04:30

'in katliamlarıyla zulüm altında olan Gazze bir yandan açlıkla boğuşuyor. Ülkelerin baskısıyla atılmasına izin vereceğini söyleyen İsrail öte yandan dağıtım noktasında saldırı düzenliyor.

Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi

HAVADAN YARDIM MALZEMESİ ATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle İsrail'in uyguladığı nedeniyle kıtlıkla boğuşan Gazze'ye havadan yardım malzemesi ulaştırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE ve Ürdün, Fransa, Almanya, İtalya ile İspanya'dan 7 uçağın katılımıyla Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirdi.

Bu bağlamda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Gazze'deki son gelişmeleri ve yardım çalışmalarında ortak koordinasyonu güçlendirme yollarını görüştü.

İsrail ordusu, geçen cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi´ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi

​​​​​​​İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından da "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendiriliyor.

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ETİKETLER
#İsrail
#ambargo
#yardım
#açlık
#gaza
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