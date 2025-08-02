Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi

İsrail'in katliamlarıyla zulüm altında olan Gazze bir yandan açlıkla boğuşuyor. Ülkelerin baskısıyla yardım atılmasına izin vereceğini söyleyen İsrail öte yandan dağıtım noktasında saldırı düzenliyor.

HAVADAN YARDIM MALZEMESİ ATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle kıtlıkla boğuşan Gazze'ye havadan yardım malzemesi ulaştırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE ve Ürdün, Fransa, Almanya, İtalya ile İspanya'dan 7 uçağın katılımıyla Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirdi.

Bu bağlamda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Gazze'deki son gelişmeleri ve yardım çalışmalarında ortak koordinasyonu güçlendirme yollarını görüştü.

İsrail ordusu, geçen cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi´ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

​​​​​​​İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından da "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendiriliyor.