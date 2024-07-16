Gazze'ye yardımları engelleyen yağmacı gruplara ABD ve İsrail'den ödül! 200 bin dolar topladılar

16 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:48

Gazze'de savaş yetmedi şimdi de susuzluk: 700 bin kişi tehdit altında!

Gazze'de savaş yetmedi şimdi de susuzluk: 700 bin kişi tehdit altında!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi bomba yağmuruna tutan ve eşi benzeri görülmemiş katliamlarla Filistin halkı üzerinde soykırım harekatı sürdüren İsrail'in insanlık dışı eylemlerinin bir diğer ayağı da bölgeye gelen yardımları engellemek. Bu görevi üstlenenler ise aşırı sağcı gruplar ve işgalci yerleşimciler.

ELLERİNDE SİLAHLA GEZİYORLAR

Associated Press'te yer alan ve İsrailli araştırma sitesi Shomrim'in yaptığı araştırmaya göre birçoğu silahlı söz konusu grupların fonlamasını ise İsrail'li ve ABD'li bağışçılar üstlenmiş durumda.

Kitle fonlama sitelerini ve diğer kamu kayıtlarını inceleyen Shomrim, söz konusu grupların şimdiye kadar 200 bin dolardan fazla bağış topladığını ortaya çıkardı.

İSRAİLLİ YARDIM KURULUŞU TEPKİ GÖSTERDİ

Uzun zamandır İsrail'in bölgedeki koşulları iyileştirmesi çağrısında bulunan kar amacı gütmeyen bir İsrail kuruluşu olan Gisha'nın yöneticisi Tania Hary, İsrail'in bu gruplara karşı sert önlemler almayarak Gazze yardım politikasında "tutarsızlık" gösterdiğini söyledi.

Hary, "Bir yandan yardımların gelmesine izin verdiğinizi söylüyor, diğer yandan da bunu engelleyen grupların eylemlerini kolaylaştırıyorsanız, gerçekten yardımları kolaylaştırdığınızı söyleyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.