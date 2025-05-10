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 | Selahattin Demirel

Gazze'yle ilgili en acı uyarı: Susuzluktan ölüyor

İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılarıyla viran bir kent görüntüsüne bürünen Gazze'yle ilgili Filistin Su İdaresi'nden korkutan bir açıklama geldi. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen çökmesi sonucu 2,3 milyondan fazla kişinin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılan Gazze'nin "susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü" belirtildi.

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Gazze'yle ilgili en acı uyarı: Susuzluktan ölüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 20:00

Filistin Su İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in altyapıyı tahrip etmesi, elektriği kesmesi, yakıt ve temel insani maddelerin girişini engellemesi nedeniyle su hizmetlerinin neredeyse tamamen durduğu ve insani bir felaketin kapıda olduğu vurgulandı.

TÜKETİM ASGARİ MİKTARIN DA ALTINA DÜŞTÜ

Gazze'deki su ve kanalizasyon tesislerinin yüzde 85'inin ciddi hasar gördüğü, yeraltından çıkarılan suyun yüzde 70-80 oranında azaldığı ve sonuç olarak, kişi başına düşen su tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar için önerdiği asgari miktarın da altına yani günde 3 ila 5 litreye kadar düştüğü ve Gazze'nin "susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü" dile getirildi.

Gazze'yle ilgili en acı uyarı: Susuzluktan ölüyor

HASTALIKLAR YAYILIYOR

Atık suların yağmur suyu havzalarına dolmasının, hastalıkların yayılmasına neden olduğu, halkın da içmeye elverişli olmayan ve tuzlu olan suları kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Gazze'yle ilgili en acı uyarı: Susuzluktan ölüyor

Uluslararası topluma, saldırıların durması, ablukanın kaldırılması, su hizmetlerinde çalışan teknik personelin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze'yle ilgili en acı uyarı: Susuzluktan ölüyor

Gazze'deki Filistinliler su kuyularının ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle temiz içme suyuna erişmede ciddi sıkıntı yaşıyor.

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