Gecenin karanlığını yeşil ışıklarıyla aydınlattı! Uzaydan düşen cisim tüm ülkeyi meraklandırdı

13 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:32

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yaşayanlar gece geç bir vakitte gökyüzünden düşen bir cisim gördüklerini bildirdi. Gecenin karanlığını aydınlatan yeşil ışıklı ateş topu tüm ülkeyi meraklandırdı.

Avustralya​'nın Yeni Güney Galler​ ve Queensland​ eyaletlerinde yaşayan çok sayıda kişi perşembe günü gece geç bir vakitte gökyüzünde büyük bir ateş topu gördüklerini bildirirken, bir uzay uzmanı bunun bir meteor​ olduğundan emin olduğunu söyledi.

Videoda ışık topunun Avustralya'nın doğu kıyısı boyunca gökyüzünde ilerlediği görülüyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker Fordham yaptığı açıklamada bunun bir meteor olduğuna inandığını, yeşil rengin atmosferde yanan demir ve nikele işaret ettiğini söyledi.

"PARÇALARIN YERE DÜŞMESİ PEK OLASI DEĞİL"

Tucker, “Parçaların yere düşmesi pek olası değil. Kısa bir süre içinde çok fazla mesafe kat ettiği açık. Yani kesinlikle Dünya atmosferine rastgele çarpan bir asteroitin kırık bir parçası.” ifadelerine yer verdi.

Tucker, bazı asteroitlerin saatte 50.000 ila 100.000 kilometre hızla hareket ettiğini ve bu asteroitin Avustralya'nın her yerinden görülebileceğini de sözlerine ekledi.