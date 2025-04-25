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 | Berkay Alptekin

Geçmişe ışık tutacak keşif! 5 bin yıllık soylu kadın mezarı bulundu

Güney Amerika ülkesi Peru'da arkeologlar geçmişe ışık tutacak bir keşifte bulunduklarını duyurdu. 5 bin yıllık olduğu belirtilen keşfin en eski medeniyetlerden birini anlamaya yardımcı olacağına inanılıyor.

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Geçmişe ışık tutacak keşif! 5 bin yıllık soylu kadın mezarı bulundu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 16:47

Güney Amerika ülkesi Peru'da yer alan arkeologlar, ülkenin kuzeyinde ünlü Caral medeniyetine ait bir mezar keşfettiklerini duyurdu. Keşfedilen mezarın Amerika kıtasının en eski medeniyetine mensup bir soyluya ait olduğu ve öldüğünde 35 yaşından genç olduğu belirlendi.

Yetkililer, "Balıkçılık kenti Aspero'da soylu bir kadına ait mezar bulduk. Cenazeye yapılan işlemler sebebiyle cilt, tırnaklar ve saçlar korunmuş haldeydi. " ifadelerine yer verdi.

Geçmişe ışık tutacak keşif! 5 bin yıllık soylu kadın mezarı bulundu

BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

France24'ün haberine göre, arkelologlar, mezarda bulunan objelerin de 5 bin yılık medeniyetteki yaşantıya ışık tuttuğunu söylüyor.

Pamuklu kumaşlar ve hasırlardan oluşan bu bohçaların arasında, Amerika papağanı gibi bir orman kuşunun tüyünden yapılmış, mavi tüylü bir battaniye de bulundu. Bohçanın yanı sıra, farklı içeriklere sahip sunu sepetlerine rastlandı. Bunlardan birinde bir tukan gagası vardı.

Geçmişe ışık tutacak keşif! 5 bin yıllık soylu kadın mezarı bulundu

ANTİK MEDENİYETTE KADINLARIN ROLÜ BÜYÜKTÜ

Uzmanlar, keşfin antik medeniyette kadınların önemli bir rol üstlendiğini gösterdiğini söylüyor.

Peru'nun kuzeyinde günümüzden 5 bin yıl önce gelişen Caral medeniyeti Amerika kıtasının en eski uygarlığı olarak biliniyor.

Antik Mısır, Hint ve Sümer medeniyetleri ile aynı dönemde gelişen bu uygarlığın, dış dünyadan tamamen kopuk olduğu sanılıyor.

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