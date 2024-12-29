Gelgit sonrası ücra sahil kırmızıya döndü! Gerçeği görenler şaştı kaldı

29 Aralık 2024 15:39 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:04

Avustralya'nın dördüncü büyük kenti plan Perth'in 2.600 kilometre kuzeyinde yer alan bir adada ilk defa şahit olanları şaşırtan bir olay yaşandı. Gelgit sonrası sahil boylu boyunca kırmızıya döndü.

Avustralya'nın dördüncü büyük kenti olan Perth'in 2.600 kilometre kuzeyinde yer alan Christmas Adası kıyılarına doğru tırmanan ve adaya özgü olan kırmızı yengeç​ görüldü. Okyanustan yağmur ormanlarına doğru ilerleyen milyonlarca yavru yengeç nedeniyle kum görünmezken, sahiller kırmızı renge büründü.

Christmas Adası Ulusal Parkı'ndan Brendan Tiernan yaptığı açıklamada, "Yengeç nüfusumuz son 10 yılda 50 milyondan 180 milyona fırladı" ifadelerine yer verdi.

Her bir yavru yengeç yaklaşık 5 milimetre boyunda ve hayatlarının ilk 3 yılı boyunca saklı kalacakları ağaç gölgeliklerinin güvenliğine ulaşmadan önce ülkenin iç kesimlerine doğru yürüyüşleri yaklaşık 9 gün sürer.

KIRMIZI YENGEÇ GÖÇÜ 'DAHA SIK' GERÇEKLEŞİYOR

Yavru yengeçler normalde sadece her 7 yılda bir ya da bu kırmızı gelgit dalgası olduğunda geliyordu, ancak son 10 yılda başarılı üreme sayesinde daha sık gerçekleşiyor.

Brendan Tiernan, "Hepsi büyüyor ve olgunluğa ulaşıyor, göç etmeye başlıyor ve göç gerçekleşiyor. 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar sık gerçekleşiyor." ifadelerine yer verdi.

Adada, Ethel Plajı ve Greta Plajı gibi, göçün gerçekleşmesi halinde ziyaretçilerin yengeçleri görebileceklerinden emin olabilecekleri birkaç plaj bulunmaktadır ve yetkililer, yengeçlerin yollardan kaçabilmelerini ve zarar görmemelerini sağlamak için yürüyüş yolları bile inşa etmişlerdir.