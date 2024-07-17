Gelin düğün gününde cinayetten tutuklandı! Karakolda kelepçeyle poz verdi
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:42
Meksika'nın Villa Guerrero kentinde polis bir düğüne baskın yaparak gelini tutukladı. Gelinliğiyle apar topar polis arabasına bindirilen ve karakola götürülen kadın cinayetten tutuklanıp 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Meksika'da yaşanan olayda Nancy Lizeth Rodriguez Guadarrama isimli kadın, kendi düğününde cinayet suçlamasıyla tutuklandı.
11 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, beyaz gelinliğiyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü. Eşi Clemente Mendiola Martinez ise kiliseden kaçmayı başardı.
VAHŞİ BİR SOYGUNA KATILDI İLERİ SÜRÜLDÜ
Savcılar, kadının bir suç örgütünün üyesi olduğunu ve Mart 2022'de vahşi bir soyguna katıldığını öne sürdü.
Nancy'nin tutuklanmadan önce bir selfie çekmek istediği belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com