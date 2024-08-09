Gemiden düşen yolcuyu istemsizce kayda aldı! O trajedi kamerada
Norwegian Spirit adlı yolcu gemisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir yolcu, gemiden düştü. O anlar bir başka yolcunun telefonuna yanlışlıkla yansıdı. Gemiden düşen gencin ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Norwegian Spirit yolcu gemisinde trajik bir olay yaşandı. 14 güverteli gemide bir yolcu dengesini kaybederek gemiden düştü. Ailesiyle beraber denizin videosunu çeken bir başka gemi yolcusu ise o anları istemsizce kayda aldı. Görüntülerde, bir aile güvertede sohbet ederken, arka planda bir kişinin denize düştüğü görülüyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay esnasında videoya diğer yolcuların çığlıkları ve sus sesi de yansıdı. Gemi personeline acil olarak haber verildi ve gemi durduruldu. Denize düşen kişinin 30 yaşındaki bir Tayvanlı olduğu öğrenildi.
Denize kurtarma botları indirildi ve genci arama çalışmaları başladı. Fakat denize düşen Tayvanlı gencin cansız bedeni bulunabildi.
Gemide bulunan Tayvanlı aktris Xu Wei'an da olaya tanık olduğunu ve kurtarma çalışmalarını izlediklerini anlattı.
GEMİ DÖNÜŞ YOLUNDAYDI
Gemi, Tayvan'dan Japonya ve Güney Kore'ye giden altı günlük bir turda bulunuyordu. Olay, gemi Tayvan'a dönerken meydana geldi.
Polis, gemiye çıkarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.