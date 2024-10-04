Genç fenomen bilmeden ölümünü kayda aldı! Dans ederken alt geçitte düştü

04 Ekim 2024 15:05 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:17

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ederek yürüyen sosyal medya fenomeni Arina Glazunova kendi ölümünü kayda aldı. Dans ettiği anlarda nereye bastığına dikkat etmeyen genç kız alt geçitte düştü ve hayatını kaybetti.

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Tiflis'te bir akşam vakti, arkadaşlarıyla beraber gezen TikTok fenomeni Arina Glazunova kaza sonucu hayatını kaybetti, o anları ise bilmeden kayda aldı. Genç fenomen, arkadaşlarıyla beraber Rus şarkı grubu Hunger Boys'un “son kez” adlı şarkısını söyleyerek dans ediyordu. Bu esnada da kendisini çeken arkadaşından telefonu aldı ve video çekmeye başladı.

TELEFONLA BERABER YERE DÜŞTÜ

Hem dans edip hem şarkı söylediği anlarda nereye bastığını fark edemeyen 24 yaşındaki fenomen, metro alt geçidinden aşağı düştü. Video çekimi yaptığı telefon da onunla beraber yere düştü.

Yerel basında, Glazunova’nın olayın ardından hastaneye kaldırıldığı, ancak başından yaralanan ve boynu kırılan genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

KORKULUKSUZ GEÇİT TEPKİ ÇEKTİ

Glazunova’nın ölümünün ardından al geçidin girişine çiçekler bırakıldı. Kenarlarında kısa bir duvar bulunan alt geçidin etrafında korkuluk bulunmaması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kişi herkesin o duvardan düşebileceğini belirtti.