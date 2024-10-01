Genç kızın gözü 'duvara fırlatılmış üzüm gibi' patladı! Başına gelenleri bir bir anlattı

01 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:33

ABD'nin Ohio eyaletinde genç kızın yaptığı trafik kazası gözünün 'duvara fırlatılmış bir üzüm gibi' patlamasına neden oldu. Genç kızın sağ göz çukuru parçalandı, gözyaşı kanalı yırtıldı. Milyonda bir görülebilecek darbeler alan genç kız, şimdi yardım bekliyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde, lise öğrencisi Kylie Dean, mezuniyet maçının bando takımında yer almak için çıktığı yolda feci bir kaza yaptı. Kampüse gireceği sırada gözünü kamaştıran güneş nedeniyle park edilmiş bir araca arkadan çarptı. Süratli gitmemesi rağmen Kylie, yüzünü direksiyona korkunç bir şekilde çarptı ve milyonda bir görülebilecek yaralar meydana geldi.

GÖZÜ 'DUVARA FIRLATILAN ÜZÜM GİBİ PATLADI'

Çarpmanın etkisiyle Kylie'nin sağ göz çukuru parçalandı, doktorlar gözünün 'duvara fırlatılan bir üzüm gibi' patladığını söyledi. Ayrıca gözyaşı kanalı da yırtıldı. Burnu, dişleri kırılan Kylie'nin yüzünde de yaralar oluştu.

Kylie ameliyata alınmadan önce MR ve ultrason çekildi. Doktorlar sağ gözünün "koptuğunu" doğruladı.

GENÇ KIZ İÇİN YARDIM FONU KURULDU

Kylie acil olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Günlerce hastaneden kalan Kylie, sağ gözünü kaybetti. Üniversiteye başlayacak olan genç kızın görme yetisini ve gülümsemesini geri kazanması için Almanya'daki uzman bir firma tarafından protez göz parçaları yapılması ve diş implantları takılması gerekiyor. Kylie için bir bağış fonu kuruldu. Yeniden sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.