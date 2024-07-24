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Genç sörfçü köpek balığı saldırısına uğradı! Kopan bacağı sahile vurdu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
24 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:24
Genç sörfçü köpek balığı saldırısına uğradı! Kopan bacağı sahile vurdu

Yeni Güney Galler'de korkunç bir köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçünün bacağı sahile vurdu. Sağlık ekipleri, bacağın yeniden dikilip dikilemeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulunuyor. 

Yeni Güney Galler'deki Port Macquarie yakınlarında sörf yapan 23 yaşındaki Kai McKenzie, beyaz, 3metre boyunda bir köpek balığının saldırısına uğradı. Genç sörfçü McKenzie'nin saldırıda bacağı koptu, kanamayı durdurmak için geçici turnike uygulandı. 

Genç sörfçü köpek balığı saldırısına uğradı! Kopan bacağı sahile vurdu - 1. Resim

Yerel halk, köpek balığı saldırısına uğrayan gencin bacağına buz uygulaması yaparak hastaneye kaldırdı. Acil servis yetkilileri, amatör bir sörfçü olan McKenzie'nin durumunun ciddi ancak stabil olduğunu ve olaya hızlı müdahale edilmiş olmasının hayatını kurtardığını belirtti. 

Genç sörfçü köpek balığı saldırısına uğradı! Kopan bacağı sahile vurdu - 2. Resim

KOPAN BACAK SAHİLE VURDU

Genç sörfçünün kopan bacağı Avustralya'da bir sahile vurdu. Doktorlar, bacağın yeniden yerine dikilip dikilemeyeceğini araştırıyorlar. 

Kai McKenzie'nin ailesi, tıbbi ve rehabilitasyon masraflarına yardımcı olmak için bir bağış sayfası oluşturuldu ve 75 bin dolara yakın bir meblağ toplandı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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