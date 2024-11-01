Gençlerin çılgın metro sörfü! ABD'nin ardından Avrupa'ya da yayıldı: Hiçbir TikTok videosu buna değmez

01 Kasım 2024 10:20 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:45

Avusturya'nın başkenti Viyana'da tren sörfü yapan iki genç bir tren istasyonu köprüsüne çarparak kanlar içinde kaldı. Gençlerin ağır yaralanmasına yol açtığı anları arkadaşları anbean kaydetti.

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Avusturya'nın başkenti Viyana​'daki yerel yetkililer, 17 ve 18 yaşlarındaki Çek gençlerin salı günü Schoenbrunn İstasyonu yakınlarında bir tren​ vagonunun üstünde tehlikeli hareketleri sonucu dehşet anları yaşandığını söyledi.

Tüyler ürperten görüntülerde, arkadaşları tarafından filme alınan gençler, tren bir tünelden geçerken önce eğiliyor ve yüzüstü yatıyorlar. Diğer tarafa geçtikten kısa bir süre sonra dizlerinin üzerine çöktükleri ve kollarını rüzgara karşı küstahça kaldırdıkları görülüyor.

Görüntülere göre, gençler daha sonra ayağa fırlıyor ve istasyona ve üstteki yaya köprüsüne yaklaşan trenin arkasına doğru koşmaya çalışıyorlar.

"AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI"

Saniyeler sonra çocuklardan birinin "Aşağı, aşağı, aşağı" diye bağırdığı duyuluyor, büyük bir gürültü kopuyor ve izleyenler dehşet içinde çığlık atıyor.

Videoda, tren peronda dururken çocuklardan ikisinin vagonun üstünde sırt üstü yattığı ve yüzlerinden kan aktığı görülüyor.

Diğer arkadaşlarına göre yarası daha hafif olan çocuklardan birinin istasyondaki bir acil durdurma butonuna basması sonrası ilk müdahale ekipleri olay yerine koştu. Ağır yaralanan iki genç, yakındaki bir hastaneye kaldırılmadan önce platformda tedavi altına alındı ve içlerinden biri yaşam destek ünitesine bağlandı.

"HİÇBİR SELFIE YA DA TİKTOK VİDEOSU BUNA DEĞMEZ"

Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Her ikisi de ağır yaralandı. Olaya karışan diğer iki kişi, 13 yaşında bir çocuk ve 16 yaşında bir Avusturya vatandaşı, başlangıçta kaçmış, ancak kısa bir süre sonra olay yerine geri dönmüşlerdi." ifadelerine yer verdi.

16 yaşındaki çocuk olay sırasında hafif yaralanırken, en küçük çocuk yara almadan kurtuldu. Bu arada polis, tren sürücüsünün psikolojik danışmanlık aldığını da sözlerine ekledi.

Viyana'nın transit ağ şirketi Wiener Linien'in sözcüsü Carina Novy, yaşananları derhal kınayarak başkalarını da benzer davranışlarda bulunmamaya çağırdı.

Sözcü Carina Novy, "Dünyadaki hiçbir selfie ya da TikTok videosu buna değmez" dedi.

Bu olay, Pazar günü Queens'te bir genç kızın ölümüne ve arkadaşının ağır yaralanmasına neden olan olay da dâhil olmak üzere New York'ta metroda sörf yaparken yaşanan ölümcül kazaların ardından geldi.

Söz konusu kız, sadece bu yıl pervasızca sörf yaparken ölen 6'ncı kişi oldu.