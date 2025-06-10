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 | Berrak Arıcan

Gergin tavırları ele verdi, bavulundan 95 egzotik hayvan çıktı

Tayland'dan Hindistan'a gelen bir yolcunun bavulundan 95 egzotik hayvan çıktı. Kaçakçıyı gergin tavırları ele verdi.

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Gergin tavırları ele verdi, bavulundan 95 egzotik hayvan çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:08

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda, Tayland'dan gelen yolcunun bagajında 95 egzotik hayvan ele geçirildi. The Indian Express gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen bir yolcu, havalimanında durdurularak gümrük memurları tarafından sorguya çekildi.

Yolcunun sorgulama sırasında gergin tavırlar sergilemesi üzerine yetkililer bagajını incelemeye aldı.

Gergin tavırları ele verdi, bavulundan 95 egzotik hayvan çıktı

NESİLLERİ TEHLİKE ALTINDA, TİCARETİ YASAK

Bagaj araması sonucunda, 2 farklı türden tarantula, 30'u ölü 50'si canlı 80 iguana, 1 malaya ayısı, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa, 6 uçan sincap, farklı türlerden 2 ölü güneş kuşu ve 2 tepeli tohumbülbülü bulundu.

Gergin tavırları ele verdi, bavulundan 95 egzotik hayvan çıktı

Gümrük yetkilisi, nesli tehlike altında bulunan ve ticareti yasak olan bu hayvanlara el konulduğunu ve yolcunun gözaltına alındığını aktardı.

Zanlının daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığını incelediklerini ifade eden yetkili, söz konusu kaçakçılık faaliyetinde rol alan kişi ya da grupların kimliğini de tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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