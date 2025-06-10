Gergin tavırları ele verdi, bavulundan 95 egzotik hayvan çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda, Tayland'dan gelen yolcunun bagajında 95 egzotik hayvan ele geçirildi. The Indian Express gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen bir yolcu, havalimanında durdurularak gümrük memurları tarafından sorguya çekildi.

Yolcunun sorgulama sırasında gergin tavırlar sergilemesi üzerine yetkililer bagajını incelemeye aldı.

NESİLLERİ TEHLİKE ALTINDA, TİCARETİ YASAK

Bagaj araması sonucunda, 2 farklı türden tarantula, 30'u ölü 50'si canlı 80 iguana, 1 malaya ayısı, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa, 6 uçan sincap, farklı türlerden 2 ölü güneş kuşu ve 2 tepeli tohumbülbülü bulundu.

Gümrük yetkilisi, nesli tehlike altında bulunan ve ticareti yasak olan bu hayvanlara el konulduğunu ve yolcunun gözaltına alındığını aktardı.

Zanlının daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığını incelediklerini ifade eden yetkili, söz konusu kaçakçılık faaliyetinde rol alan kişi ya da grupların kimliğini de tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.