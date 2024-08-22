Gerilim had safhada! Güney Kore gözdağı verdi: Rejimin sonunu getirecek!
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore’nin herhangi bir işgal girişiminde sonuçların çok kötü olacağını söyledi. Kuzey Kore'ye gözdağı veren Yeol, "Rejimin sonunu getireceğini net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor" dedi.
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürüyor, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol sert bir uyarıda bulundu. Yongin'de bulunan Kara Operasyonları Komutanlığı’nı ziyaret eden Yoon, ABD ile birlikte gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) tatbikatı hakkında bilgi aldı.
Yoon, burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin provokasyonlarına dikkat çekerek, "Kuzey Kore rejimi, dünyadaki en tehlikeli gruplardan biridir ve her an provokasyon yapabilir. Sadece ordumuzun güçlü askeri hazırlıkları, onların yanlış hesaplarını engelleyebilir" ifadelerini kullandı.
ABD ile yapılan ortak askeri tatbikatların müttefiklerin birleşik savunma pozisyonunu güçlendirdiğini vurgulayan Yoon, "Zorla birleşme rüyaları gören ve Güney Kore'ye karşı düşmanca niyetler besleyen Kuzey Kore'nin ülkemize yönelik herhangi bir saldırı girişiminin Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini net bir şekilde belirtmeliyiz" diye konuştu.
KUZEY KORE'NİN SİLAH SİSTEMLERİ
Kuzey Kore'nin silah sistemlerinin tehlikesine de dikkat çeken Yoon, "Muhtemel bir savaşın ilk aşamalarında, Pyongyang'ın uzun menzilli top ve füze üslerini etkisiz hale getirmek büyük önem taşır" dedi.