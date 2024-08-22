Gerilim had safhada! Güney Kore gözdağı verdi: Rejimin sonunu getirecek!

22 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:55

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürüyor, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol sert bir uyarıda bulundu. Yongin'de bulunan Kara Operasyonları Komutanlığı’nı ziyaret eden Yoon, ABD ile birlikte gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) tatbikatı hakkında bilgi aldı.

Yoon, burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin provokasyonlarına dikkat çekerek, "Kuzey Kore rejimi, dünyadaki en tehlikeli gruplardan biridir ve her an provokasyon yapabilir. Sadece ordumuzun güçlü askeri hazırlıkları, onların yanlış hesaplarını engelleyebilir" ifadelerini kullandı.

ABD ile yapılan ortak askeri tatbikatların müttefiklerin birleşik savunma pozisyonunu güçlendirdiğini vurgulayan Yoon, "Zorla birleşme rüyaları gören ve Güney Kore'ye karşı düşmanca niyetler besleyen Kuzey Kore'nin ülkemize yönelik herhangi bir saldırı girişiminin Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini net bir şekilde belirtmeliyiz" diye konuştu.

KUZEY KORE'NİN SİLAH SİSTEMLERİ

Kuzey Kore'nin silah sistemlerinin tehlikesine de dikkat çeken Yoon, "Muhtemel bir savaşın ilk aşamalarında, Pyongyang'ın uzun menzilli top ve füze üslerini etkisiz hale getirmek büyük önem taşır" dedi.