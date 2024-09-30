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Gerilim hattını helikopterle denetlerken hayatlarından oldular! İspanya'da feci kaza

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:53

İspanya'nın doğusunda bulunan Valencia bölgesinde helikopter kazası meydana geldi. Yüksek gerilim hattına çarpan helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti. 

İspanya​'nın Valencia​ bölgesinde bulunan Puçol şehrinde helikopter kazası meydana geldi. İspanyol operatör Bigas Grup Helikopterleri'ne ait Bell 206B Jet Ranger III helikopterinin yüksek gerilim hatlarına çarparak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gerilim hattını helikopterle denetlerken hayatlarından oldular! İspanya'da feci kaza - 1. Resim

GERİLİM HATLARINI DENETLİYORLARDI

Kazanın, helikopterin içindeki 3 görevlinin gerilim hatlarının sağlamlığını denetlemek için bölgede gezdiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Gerilim hattını helikopterle denetlerken hayatlarından oldular! İspanya'da feci kaza - 2. Resim

Tarlaya düşen helikopterin yüksek gerilim hattına çarpma sebebi araştırılırken, İtfaiye görevlileri, kesilen kablolardan kaynaklanan elektrik riskini izlemek ve yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın riskini kontrol altına almak için alanı kordon altına aldı.

Gerilim hattını helikopterle denetlerken hayatlarından oldular! İspanya'da feci kaza - 3. Resim

Gerilim hattını helikopterle denetlerken hayatlarından oldular! İspanya'da feci kaza - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Valenciaispanya

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Alev30 Eylül 2024 15:54

Allah rahmet eylesin böyle bir şey olmaması lazım çok üzücü

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