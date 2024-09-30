Gerilim hattını helikopterle denetlerken hayatlarından oldular! İspanya'da feci kaza
İspanya'nın doğusunda bulunan Valencia bölgesinde helikopter kazası meydana geldi. Yüksek gerilim hattına çarpan helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın Valencia bölgesinde bulunan Puçol şehrinde helikopter kazası meydana geldi. İspanyol operatör Bigas Grup Helikopterleri'ne ait Bell 206B Jet Ranger III helikopterinin yüksek gerilim hatlarına çarparak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
GERİLİM HATLARINI DENETLİYORLARDI
Kazanın, helikopterin içindeki 3 görevlinin gerilim hatlarının sağlamlığını denetlemek için bölgede gezdiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Tarlaya düşen helikopterin yüksek gerilim hattına çarpma sebebi araştırılırken, İtfaiye görevlileri, kesilen kablolardan kaynaklanan elektrik riskini izlemek ve yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın riskini kontrol altına almak için alanı kordon altına aldı.
Allah rahmet eylesin böyle bir şey olmaması lazım çok üzücü