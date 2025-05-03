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 | Berkay Alptekin

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin tatbikat hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit

Kuzey Kore yönetimi ABD'nin Alaska eyaletindeki tatbikatı sonrası açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada nükleer tehdit mesajı verildi.

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Gerilim tırmanıyor! ABD'nin tatbikat hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:20

Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla sık sık gündeme gelen Kuzey Kore’den ABD’ye dikkat çeken bir mesaj geldi. Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin Alaska eyaletindeki Fort Greely Askeri Üssü’nde kıtalararası balistik füze (ICBM) önleme tatbikatı yapıldığını hatırlatarak bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Ana karayı savunma senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikat, özünde Kuzey Kore ile muhtemel bir nükleer savaşı fiilen gündeme getiren saldırgan nitelikte bir askeri eylemdir. ABD’nin nükleer savaşa kalkışmaması halinde ülkemizin stratejik nükleer gücünün ABD anakarasını hedef alması söz konusu olmayacaktır. Bu durumda sözde ‘önleme’ konusunu konuşmaya gerek de kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Ancak ülkemizin kıtalararası balistik füzelerinin önlenecek hedef olarak tanımlanması, ABD'nin önleyici bir nükleer saldırı ihtimalini kabul ettiğini ve bu konudaki askeri kapasitesini geliştirmeye odaklandığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin tatbikat hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit

KUZEY'DEN ABD'YE AÇIK TEHDİT

ABD’nin Güney Kore ve Japonya’daki üslerine savaş uçakları konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırdığı hatırlatılan açıklamada, bu adımın "çok tehlikeli" bir hamle olduğu vurgulandı. ABD’nin bölgedeki askeri kabiliyetlerini artırmasının Kuzey Kore’yi kendini savunmaya mecbur bıraktığı belirtilerek, "ABD’nin ülkemizi hedef alan silahlanma faaliyetlerine karşı güçlü bir saldırı ve savunma kapasitesine sahip olmak, nükleer savaş tehlikesini caydırmak ve Kore Yarımadası’nda güç dengesini sağlamak için en iyi seçenektir" denildi.

ABD’nin Kuzey Kore’yi hedef alan silahlanma hamlelerinin ABD’nin kendisi için tehdit oluşturacağı savunulan açıklamada, "Ülkemize yönelik fiili saldırı ihtimalini artıran silahlanma hamleleri, ABD ana karasının güvenliğini riske atacak, akılsızca bir seçenek olacaktır" uyarısında bulunuldu.

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