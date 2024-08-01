Gerilimi artıran F-16 sevkiyatı! Ukrayna yorum yapmaktan kaçındı

01 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:22

Bloomberg, Ukrayna’nın ilk F-16 savaş uçağı partisini NATO müttefiklerinden aldığını öne sürmüştü. Uçakların kesin sayısı sayısı hakkında net bir bilgi verilmezken Ukrayna tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak gazetecilere yaptığı açıklamada, F-16 savaş uçaklarının teslim alınıp alınmadığı konusunda herhangi bir yorum yapmayacakları belirtildi.

Podolyak, “Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmayacağımız açık çünkü bu bizim için hayatta kalma faktörüdür" diye konuştu.

LİTVANYALI BAKAN BİZZAT PAYLAŞTI

Podolyak, Ukrayna'nın hiçbir Batılı ortağının da bu konuda resmi açıklama yapmadığını savunurken Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis dün sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

F-16'ların Ukrayna'ya ulaştığını aktaran Landsbergis, "Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu” ifadelerini kullandı.