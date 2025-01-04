Gıda pazarında yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ocak 2025 13:16 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:27

Çin'in Hebei eyaletinde yer alan Zhangjiakou şehrinde bir gıda pazarında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.