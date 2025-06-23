Girit Adası'nda casus paniği! Azerbaycanlı turist askeri ABD üssünü fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklandı

Yunanistan'a ait Girit Adası'nda konaklayan Azerbaycan doğumlu bir Polonya vatandaşı, ABD'nin adadaki askeri üssü ve savaş gemilerini fotoğrafladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yunanistan'da casus paniği yaşandı. Girit Adası'ndaki Suda bölgesinde konaklayan bir turist, bölgedeki askeri üsleri, savaş gemilerini ve adadaki potansiyel hedeflerin fotoğrafını çektiği iddiasıyla tutuklandı.

HAVA ÜSSÜNE YAKIN OTEL KİRALADI

Gelişmeye ilişkin güvenlik birimi raporunda, Azerbaycan doğumlu, Polonya pasaportuna sahip söz konusu kişinin, hava üssüne çok yakın bir otel kiraladığı ve hem Suda üssündeki potansiyel hedeflerin hem de muhtemelen Deniz Üssü'ne girip çıkan savaş gemilerinin fotoğraflarını çektiği belirtildi.

Şahsın tutuklamasının, Yunan Güvenlik Servisi'nden alınan bilgiler kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilirken. Pazartesi günü savcılığa çıkarılması beklenen şüphelinin, casusluk suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ SAVUNMASI

Hem Yunan polisi hem de EYP kaynaklarının belirttiğine göre ve Orta Doğu'daki savaşın başlamasınık ardından olay büyük ciddiyetle yaklaşılıyor. Tutuklama kararıç özellikle Amerikalıların cumartesi-pazar sabahı İran'ın nükleer tesislerine saldırmasının ardından alınan genişletilmiş güvenlik önlemlerinin bir parçası olara göürülüyor.