Gizemlerle dolu 'Kıyametin Frekansı' tekrardan aktif! Yeniden anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı

19 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:52

Gizemlerle dolu ve ünü 'Hayalet Radyo İstasyonu', 'Kıyamet Radyosu' ve 'Kıyametin Frekansı' olarak adlandırılan radyo istasyonu UVB-76 tekrardan anlamlı mesajlar yayımlamaya başladı. Kesintisiz vızıldamasıyla tanınan bu radyo, önemli olaylar öncesinde anlamlı mesajlar atıyor. Ancak amacının ve kuruluş tarihinin belirsiz olması onu gizemli ve merak uyandırıcı kılıyor.

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Gizemli radyo istasyonu olarak bilinen ve ünü "Hayalet Radyo İstasyonu", "Kıyamet Radyosu" ve "Kıyametin Frekansı" olarak anılan radyo istasyonu UVB-76, yine dikkatleri üzerine çekti. Görünen o ki bu istasyon, sıra dışı ve çözülemeyen mesajlarıyla bir kez daha gizemini koruyor.

Son zamanlarda günlük olarak 24 adet mesaj yayınladığı belirtilen radyo istasyonunun, genelde yalnızca kritik olaylardan önce anlaşılabilir kelimeler paylaştığı ileri sürülüyor.

Rus medyası, radyodan yayınlanan mesajların detaylarını paylaştı. Gelen ilk mesajın "ABC" olduğu belirtilirken, bunu "Hunhuz" ve "Nanayka" kelimeleri izledi. Daha sonra "pankosvod", "oneurost", "latograch" ve "gehenna" gibi ilginç kelimeler duyuruldu. Son mesajın Moskova saatiyle 17:14’te yayınlandığı belirtildi.

KESİNTİSİZ VIZILDAMASIYLA TANINIYOR

Ünü tüm dünyaya yayılan ve "Zil" adıyla da bilinen bu radyo, 7/24 yayınladığı kesintisiz vızıldama sesiyle tanınıyor. Ancak, zaman zaman anlaşılabilir kelimeler ya da mesajlar paylaşması onu amatör radyo meraklıları için efsane haline getiriyor.

YALNIZCA KRİTİK DÖNEMLERDE ÖZEL MESAJ YAYINLIYOR

UVB-76’nın çevresinde dönen pek çok spekülasyon bulunuyor. Bazı inançlara göre, istasyon yalnızca kritik dönemlerde özel mesajlar yayını yapıyor.

Örneğin, 20 Şubat 2022 tarihinde, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği özel askeri operasyondan 4 gün önce "nzhti" ve "lesoled" kelimelerinin duyulduğu söyleniyor. 22 Şubat’ta ise "nyukhostik" ve "önlenemez" mesajları kaydedilmişti.

NE İŞE YARADIĞI VE NEYİ TEMSİL ETTİĞİ BİLİNMİYOR

UVB-76’nın yayın hayatına ne zaman başladığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklar, istasyonun 1975 yılından bu yana faaliyette olduğunu öne sürüyor. Buna rağmen, istasyonun resmi bir amacının bulunmaması, UVB-76’nın ne işe yaradığı ve neyi temsil ettiği konusunda çeşitli teorilere yol açıyor.

Gizemli mesajları ve zamanlamasıyla UVB-76, şimdiye kadar çözülemeyen bir muamma olmaya devam ediyor.