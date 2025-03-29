Gizemli ada iz bırakmadan kayboldu! Teoriler peş peşe geldi

Gizemli bir ada görünüşte hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Resmi kayıtlarda orada olması gereken ada yerine hiçlik olunca teorilerde peş peşe geldi.

Bir zamanlar haritalarda Meksika Körfezi'nde küçük bir kara parçası olarak işaretlenen Bermeja Adası, onlarca yıldır araştırmacıları ve tarihçileri şaşırtıyor. Yüzyıllar boyunca denizcilik haritalarında görünen ada, günümüzde hiçbir yerde bulunamıyor.

Bermeja Adası ilk olarak 16. yüzyıl gibi erken bir tarihte İspanyol haritalarında görüldü. İspanyolca'da “kırmızımsı” anlamına gelen “bermejo” kelimesinden türetilen bu isim, farklı özelliklere sahip olduğunu gösteriyordu.

Yucatán Yarımadası'nın yaklaşık 161 km açığında, Yucatán Kanalı'nda çizildi. Yüzyıllar boyunca kaşifler ve harita yapımcıları burayı resmi kayıtlara dahil etti. Ancak 20. yüzyılın sonlarında Bermeja haritalardan silinmeye başladı.

RESMİ MEKSİKA ATLASLARINDA YER ALDI

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) coğrafyacı Jesús Israel Baxin Martinez, The Sun'a yaptığı açıklamada Bermeja'nın 19. yüzyılda bile resmi Meksika atlaslarında yer aldığını söyledi.

Baxin Martinez, “16. yüzyıl ile 19. yüzyılın başları arasında Bermeja Adası çeşitli kaynaklardan alınan haritalarda kaydedilmiştir. 1858 Meksika Atlası'nda Bermeja Adası Cayo Arenas'ın kuzeyinde açıkça görülüyor... ancak bir yıl sonra, Birleşik Meksika Devletleri Genel Haritası'nda ada artık görünmüyor. Meksika hükümeti 1977 yılında adayı bulmak için bir araştırma ekibi gönderdiğinde, ekip eli boş döndü.

2009 yılında, modern uydu ve sonar teknolojisini kullanan başka bir keşif gezisi de aynı şeyi doğruladı; Bermeja ortadan kaybolmuştu.

Bermeja'nın kayboluşuyla ilgili bazıları bilimsel, bazıları da komplo sınırlarında dolaşan çeşitli teoriler var.

HARİTA HATASI TEORİSİ

Bazı araştırmacılar Bermeja Adası'nın hiç var olmamış olabileceğini, haritalarda görünmesinin kartografik hatalardan kaynaklandığını ileri sürüyorlar.

"Bu oldukça mümkün" dedi Martínez.

“16. ve 19. yüzyıllar arasındaki haritacılar, sıklıkla sahada doğrulama yapmadan farklı haritalardan coğrafi özellikleri kopyaladılar.”

BATIK ADA TEORİSİ

Bir diğer teoriye göre ise Bermeja gerçekten var olmuşsa, yüzyıllar boyunca okyanus akıntıları tarafından aşındırılmış alçak bir atol veya kumluk olabilir.

Ancak Martínez bunun olası olmadığını belirterek şöyle diyor: "Bu nedenler mantıksız; ani olayların kayıt altına alınmamış ve son beş yüzyıl boyunca hiçbir iz bırakmamış olması imkânsız görünüyor."

KASITLI OLARAK SİLİNDİ TEORİSİ

Daha tartışmalı bir teori ise Bermeja'nın stratejik konumu nedeniyle yok edildiğini, hatta kayıtlardan silindiğini iddia ediyor.

Ada, Meksika'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) genişletecek ve ülkeye Körfez'deki değerli petrol rezervleri üzerinde haklar tanıyacaktı.

Bazıları, gizlice bombalandığına, batırıldığına veya deniz sınırlarını değiştirmek için haritalardan kaldırıldığına inanıyor; bu da muhtemelen ABD'nin işine yarıyor.