Gizemli kargo uçaklarının sırrı çözülemedi! Çin, İran'a yardım konusunda noktayı koydu

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin yönetiminin İran'ın İsrail ile girdiği savaşta Çin'den hava savunma sistemi tahsis edildiği yönündeki habere noktayı koydu. İsrail merkezli bir gazete aracılığıyla yazılı cevap verildi.

Açıklamada, Çin'in İran'a hava savunma sistemleri verdiği yönündeki haberin doğru olmadığı ifade edildi.

"ASLA SİLAH İHRAÇ EDİLMEDİ"

Pekin'in savaşan ülkelere "asla silah ihraç etmediği" savunuldu.

Middle East Eye haber sitesi, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile varılan ateşkesten sonra Çin'in İran'a karadan havaya savunma sistemleri verdiğini ileri sürmüştü.

ÜST ÜSTE UÇAKLAR HAVALANDI

İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasından bir gün sonra Çin'den bir kargo uçağı havalandı. Ertesi gün ikinci bir uçak kıyı şehrinden kalktı. Sonraki gün ise Şanghay'dan bir uçak daha havalandı. Uçuş planları nihai varış noktasının Lüksemburg olduğunu gösteriyordu ancak uçaklar Avrupa semalarına yakın bir yere hiç uçmadı.

İRAN'A YAKLAŞINCA RADARDAN KAYBOLDU

Veriler, uçağın her uçuşta Çin'in kuzeyi boyunca batıya doğru uçtuğunu, Kazakistan'a geçtiğini, ardından güneye doğru Özbekistan ve Türkmenistan'a geçtiğini ve İran'a yaklaşırken radardan kaybolduğunu gösterdi.

Havacılık uzmanları, kullanılan uçak tipinin Boeing 747 kargo uçakları olduğunu, bunların genellikle askeri teçhizat ve silah taşımak için kullanıldığını ve hükümet sözleşmeli uçuş siparişlerinin uçurulması için kiralandığını belirtti.