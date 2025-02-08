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 | Berkay Alptekin

Gizemli örümcek yağmuru halkı alarma geçirdi! Uzmanlar açıklamada bulundu

Nadir görülen bir manzara Brezilya'da Minas Gerais eyaletinin güneyinde yer alan küçük bir bölgenin sakinlerini dehşete düşürdü. Olayla ilgili uzmanlar açıklamada bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 17:39

Brezilya'da Minas Gerais eyaletinin güneyinde  yer alan Sao Thome das Letras bölgesi sakinleri, Güney Amerika'da bulunan Parawixia bistriata adlı örümcek türünün üreme ve avlanma evresinde ayrıntılı bir ipek ağ örmesiyle bir “örümcek yağmuruna” tanık oldu. Bu sosyal örümcekler iş birliği içinde havada asılı duran geniş bir ağ inşa eder ve yüzlerce örümcek bu ağın üzerinden geçerek bir örümcek sağanağı görüntüsü verir.

Bu fenomen tipik olarak yüksek sıcaklık ve sis dönemlerinin ardından ortaya çıkar. En fazla 500 üyeden oluşan örümcek kolonileri, ağaç gölgeliklerinde veya yüksek yapılarda ağlarını örmek için birlikte çalışır. Bu manzara tedirgin edici olsa da uzmanlar bu örümceklerin insanlar için bir tehdit oluşturmadığını ifade ediyor. Saldırgan olmayan bu örümceler, böcek popülasyonlarının kontrolünde ve biyoçeşitliliğin desteklenmesinde hayati bir rol oynarlar.

"NASIL BAŞARDIKLARI KONUSUNDA KAFAMIZ KARIŞTI"

Çevre aktivisti Bruna Naomi'nin Aralık ayı sonunda paylaştığı ve sosyal medyada viral olan devasa ağın görüntüsü şok ve korku dolu tepkilere yol açtı.

Bruna olayla ilgili şunları söyledi; 

“Araba kullanıyordum ve kaydetmek için arabayı durdurduk. Bu ilk kez olmuyor. Bundan önce de ağaçlarda saklanıyorlardı ve ağları fark edilmiyordu. Her yıl bu zamanlarda ortaya çıkıyorlar ve bizim için onları görmek her zaman büyük bir keyif. Bu yıl bizi en çok etkileyen şey, ağlarını bir ağaçtan diğerine ne kadar uzağa attıkları oldu. Bu çok uzak bir mesafe ve bunu nasıl başardıkları konusunda kafamız karıştı.”

OLAY KORKU VE MİZAHIN KARIŞIMINA YOL AÇTI

Büyük örümcek ağlarının aniden ortaya çıkması, görgü tanıkları arasında korku ve mizahın bir karışımına yol açtı; bazıları örümceklerin yok edilmesini isterken, diğerleri bunu uğursuz bir işaret olarak gördü. Durumdan mizah çıkaran bir kişi, “Bu kadar çok örümcek varken bizi ısıracak sivrisinek kalmayacak.” yorumunda bulundu.

Vital Brazil Enstitüsü'nden uzman Claudio Mauricio Vieira olaya ışık tutarak, “Bazı örümcek türleri, yıl boyunca ya da belirli dönemlerde toplu olarak kullanılabilen bu dev ağları inşa eder. Bu davranış, büyük miktarlarda yiyecek yakalamak ya da üremeyi kolaylaştırmak için bir stratejidir.” ifadelerine yer verdi.

Lavras Federal Üniversitesi'nden Profesör Rodrigo Lopes Ferreira, bu komünal araknidler hakkında daha fazla bilgi vererek, Eylül'den Mart'a kadar süren üreme mevsimlerinde nasıl bir araya geldiklerini detaylandırdı.

 

PROFESÖR UYARIDA BULUNDU

Ferreira verdiği bir röportajda, “Gündüzleri bir örümcek topu oluşturuyorlar, ancak geceleri ağlarını örmek için yayılıyorlar ve sanki gökten ‘örümcek yağmuru’ yağıyormuş gibi bir yanılsama yaratıyorlar” ifadesini kullandı.

Ayrıca, bu örümceklerin yanlış kullanılmaları ve strese sokulmaları halinde ısırabilecekleri konusunda da uyarıda bulunarak, “Güçlü zehirleri yok. Tabii ki, eğer biri onu dikkatsizce tutar ve yaratığı strese sokarsa, ısırılabilir, ancak zehir büyük bir sorun değil; tıbbi olarak önemli olduğunu düşündüklerimiz arasında değil.” ifadelerine yer verdi.

 

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