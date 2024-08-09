Gizemli sanatçı Banksy'nin son eseri hırsızların elinde! Güpegündüz çaldılar

09 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:42

Sanat galerisinde bir garip olay! Kendi eserini gizlice sergiledi başına gelmeyen kalmadı

Sanat galerisinde bir garip olay! Kendi eserini gizlice sergiledi başına gelmeyen kalmadı

Dünyanın en gizemli kişisi ama bir o kadar da tanınıyor! Bansky eseriyle ortaya çıktı

Dünyanın en gizemli kişisi ama bir o kadar da tanınıyor! Bansky eseriyle ortaya çıktı

Bir grup adam İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde yer alan Peckham'da ünlü ve bir o kadar da gizemli grafiti sanatçısı Banksy, bir dükkanın çatısında bulunan uydu anteninin üzerine uluyan kurt çizdi. Banksy'nin eserini sosyal medya hesabından paylaşması sonrası uydu anteni dükkanın çatısından sökülerek çalındı.

Sanat eserinin çalınmasının sanatçının bir oyunu olup olmadığı henüz belli değil ancak polisler hırsızlık gibi görünen olayı araştırıyor.

Hırsızlar dükkanın çatısına çıkmak için uzun bir merdiven kullandılar. Daha sonra merdiven ve çanak antenle birlikte caddeden aşağı doğru koşarken görüldüler.

Saat 13.52'de "sanat eseri içeren" çalıntı bir uydu anteni ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Londra polis teşkilatı herhangi bir tutuklama olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

"BİR SAATTEN FAZLA SÜRMEMESİ ÇOK YAZIK"

Peckham'da Banksy'nin bir sanat eserinin çalınmasına tanık olan bir kişi, eseri çalanlarla karşılaşmasını anlattı.

Peckham'da yaşayan Tom Kellow, öğle tatilinde sanat eserini görmek için Rye Road'a doğru yürümeye karar verdiğini söyleyerek gördüklerini şöyle özetledi:

"Saat 13:00 sularında aşağı doğru yürüyordum ve üç adamın eseri çaldığını gördüm. Ellerinde bir merdiven vardı. Çatıda bir adam vardı ve diğer ikisi merdiveni izliyordu."

"Beni filme çekerken gördüler ve ortalık biraz karıştı. Biri yan tarafıma bir tekme attı, diğeri de telefonumu çatıya fırlatmaya çalıştı. Neyse ki bir ağaca çarptı ve tekrar yere düştü."

"Bölgedeki bir polis memuruna olayı anlattım. Güzel şeylere sahip olamamamız büyük bir utanç ve bunun bir saatten fazla sürmemesi de çok yazık."

DÖRT GÜNDE DÖRDÜNCÜ ESER

Bu eser, Londra'da sadece dört gün içinde ortaya çıkan dördüncü yeni Banksy eseri oldu.

Bunlar arasında Kew'de bir dağ keçisi, Chelsea'de iki fil ve Shoreditch'te üç maymun yer alıyor.

Son sanat eserinin fotoğrafları bu öğleden sonra saat 1'de Banksy'nin resmi Instagram sayfasında paylaşıldı.

Sanatçı genellikle yeni eserleri arasında aylar bırakır ve bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar çok eser çizmesi alışılmadık bir durumdur.