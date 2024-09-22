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Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında 'iç rahatlatan' araştırma

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
22 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:58
Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında &#039;iç rahatlatan&#039; araştırma

Dünyanın en derin çukurundaki gizemli seslerin sırrı çözüldü. Mariana Çukuru'nda henüz 2014 yılında kaydedilen seslere dair araştırmalarda sona gelindi. Tiz seslerin kaynağı ortaya çıktı.

Mariana Çukuru olarak bilinen dünyanın en derin noktalarından birindeki gizemli seslerin kaynağı bulundu. 2014 yılında fark edilen, yaklaşık 11 bin metre derinlikteki sesler 10 senedir gizemini koruyordu. Yeni yapılan araştırmalar, sonuç verdi. Uzaylı istilası iddialarına kadar varan spekülasyonları durduracak çalışmaya dair bilim insanları açıklamalarda bulundu. 

Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında 'iç rahatlatan' araştırma - 1. Resim

SESLER DÜŞÜK FREKANSLI

Diplerde kayda alınan 'Biyotwang' olarak nitelendirilen sesler, 2,5 ila 3,5 saniye arasında süren beş parçalı bir yapıdaydı. Düşük frekansta derin inlemeler şeklindeki tiz sesler 8 bin hertz'e kadar çıkabiliyordu.

Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında 'iç rahatlatan' araştırma - 2. Resim

10 SENELİK GİZEM

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden gelen araştırma ekibi, en az 10 senelik gizemi çözdü. Ekip, gizemli seslerin yeni bir tür balinaya ait olabileceğini belirtti. Ekip lideri Sharon Nieukirk, seslerin oldukça eşsiz olduğunu da dile getirdi. 

Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında 'iç rahatlatan' araştırma - 3. Resim

SESLERİN KAYNAĞI BRYDE BALİNALARI

NOAA bilim insanları da sesleri yeniden analiz etti. Bulgular, Oregon Eyalet Üniversitesi'nden gelen ekibin hipotezini destekler nitelikteydi. Araştırmalar, bu seslerin Bryde balinaları tarafından üretildiğini ortaya koydu. 

Dr. Ann Allen liderliğindeki ekip, Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan çalışmalarında, "Görsel doğrulama olmadan tür belirlemek imkansızdı" açıklamasında bulundu. Mariana Takımadaları'nda 10 tane Bryde balinası bulundu ve 9'unun belirgin sesler çıkardığı anlaşıldı.

Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında 'iç rahatlatan' araştırma - 4. Resim

'SIRA DIŞILIK' ÇÖZÜLEMEDİ

Sonuçlar, Mariana Takımadaları ve çevresindeki bölgelerde biyotwang seslerinin mevsimsel olarak sürekli varlığını gösterdi. Ayrıca, Kuzeybatı Hawaii Adaları'na kadar uzanan uzak bölgelerde ve ekvatora yakın yerlerde de bu sesler zaman zaman kaydedildi.

Ekip, balinaların çağrılarının neden bu kadar sıra dışı olduğunu ise halen bilemiyor.

Gizemli seslerin sırrı çözüldü! Dünyanın en derin noktasında 'iç rahatlatan' araştırma - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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Ayla22 Eylül 2024 12:00

Vay canına bu kadar derin bir yerde de sesler çıkmış, keşke biz de o derinliklerde neler olduğunu görebilseydik.

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