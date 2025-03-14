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 | Berkay Alptekin

Gizemli uçak kazasının nedeni merak ediliyordu! 5 kişilik aileyi öldüren şey basılmayan bir düğme

Geçtiğimiz yıl Kanadalı bir çift ve 3 çocukları seyahat için yola çıktıkları sırada uçak kazasında hayatlarını kaybetti. 1 yıldır süren çalışmalar sonucunda çiftin ve 3 çocuklarının ölmesinin nedeni ortaya çıktı.

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Gizemli uçak kazasının nedeni merak ediliyordu! 5 kişilik aileyi öldüren şey basılmayan bir düğme
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 09:45

Kanadalı Victor ve Rimma Dotsenko çifti, üç çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri seyahat sırasında ABD'nin Tenessee eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) bu hafta yayımladığı rapora göre Kanada'dan gelen 5 kişilik ailenin ölümüne sebep olan kazaya büyük olasılıkla uçağın pilotu olan ailenin babasının yaptığı hata sebep oldu.

DÜĞMENİN KAPALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bir yıl süren soruşturma, 4 Mart 2024'te meydana gelen kazada uçağın mekanik bir arızaya sahip olmadığını ortay koydu. Ancak yakıt seçici düğmesinin "kapalı" ve sol ana depo pozisyonu arasında olduğu belirlendi.

Raporda, "Bu ayar motorun yakıtsız kalmasına neden olur ve muhtemelen pilotun iniş hazırlıkları sırasında yakıt seçici kolunu değiştirmesinin bir sonucuydu" denildi.

Uzmanlar, düğmenin açık olması durumunda uçağın düşmeyeceğini belirtti.

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