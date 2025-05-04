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 | Berkay Alptekin

Gizemli ve inatçı öksürüğünü ciddiye almadı! Gerçeği hastanede öğrendi

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki bir genç kadın, geçmeyen inatçı öksürüğünü ciddiye almadı. Aile hekimine başvuran kadının öksürüğü ilk başta enfeksiyon sanılsa da gerçeği hastanede öğrendi.

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Gizemli ve inatçı öksürüğünü ciddiye almadı! Gerçeği hastanede öğrendi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 16:21

İngiltere'nin Staffordshire şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Beth Harris adlı kadın, geçmeyen inatçı öksürüğü nedeniyle doktora başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu inatçı ve gizemli öksürüğünün arkasındaki gerçeği öğrendi. Doktorlar Beth Harris'e eğer öksürüğü yüzünden hastaneye gitmeseydi hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.

Gizemli ve inatçı öksürüğünü ciddiye almadı! Gerçeği hastanede öğrendi

İLK BAŞTA ENFEKSİYON SANILDI

The Sun'ın haberine göre, ailesinin ısrarı üzerine aile hekimine başvuran Beth, yapılan tahlil sonuçlarında ilk başta göğüs enfeksiyonu tanısıyla antibiyotik tedavisine başlatıldı. Şikayetinde azalma olmayan Beth daha sonra hastanenin yolunu tuttu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda ikinci evre B hücreli lenfoma olarak teşhis edildi.

Kalbine ve sol akciğerine baskı yapan tümörler tespit edilen genç kadın, zamanında konulan tanı sayesinde hayatta kaldı. Kemoterapiye başlayan Beth'in tedavisi devam ederken, bu belirti içinse "Kendinizi tanıyın ve ısrarcı olun" diyerek uyarıda bulundu.

Gizemli ve inatçı öksürüğünü ciddiye almadı! Gerçeği hastanede öğrendi

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