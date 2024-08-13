Gizli belgeler gün yüzüne çıktı! Rusya, NATO ile olası savaştaki hedefleri sıraladı: Türkiye de listede

13 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:32

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber NATO ile Moskova arasında artan gerilim nükleer kapasiteli füzelerle Avrupa'ya saldırı listesi hazırlattı. The Financial Times, 29 gizli dosyaya ulaştığını öne sürerek, Rusya'nın olası bir çatışmada saldıracağı ülkeleri listelediğini iddia etti. Hedefler arasında Rusya'nın müttefikleri de yer aldı. Türkiye'de ise dört nokta Baltık filosunun hedefleri arasında bulunuyor.

HEDEFLER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Daha önce de aynı dosyaları öne sürerek Rusya'nın olası bir savaş durumunda ilk olarak taktik nükleer silah kullanma provası yaptığını haberleştiren Financial Times, Fransa'dan İngiltere'ye kadar uzanan haritaların yer aldığını belirtti.

2008 ile 2014 yılları arasında hazırlanan dosyalarda, konvansiyonel savaş başlıkları veya taktik nükleer silahlar taşıyabilen füzeler için bir hedef listesi bulunuyor. Haritalarda Avrupa'daki 32 NATO hedefi var, Türkiye de dahil.

Rusya'nın müttefikleri arasında bulunan ülkeler de hedefler arasındaki yerini aldı. Türkiye'nin yanı sıra Çin, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kore gibi müttefikler de listede bulunuyor.

RUSYA, ABD İLE ANLAŞMAYI DA TANIMIYOR

Belgelerde, ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1991 yılında yapılan ve nükleer silahların kaldırılmasını öngören anlaşmaya uyulmadığı, Rusya'nın gemilerinde taktik nükleer silah taşıma kapasitesi bulunduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ 4 NOKTA BALTIK FİLOSUNUN HEDEFİNDE

Rusya'nın hedefleri arasında Bergen'deki deniz üssünün yanı sıra radar sahaları ve özel kuvvet tesisleri de dahil olmak üzere büyük ölçüde Norveç ve Almanya'da bulunuyor.

Belgeler, İngiltere'de ise denizaltı tersanesi gibi savunma sanayi hedeflerini ya da Hull yakınlarındaki hedef bir sanayi bölgesinin vurulacağını gösteriyor.

Ayrıca Türkiye'deki 4 noktanın da Baltık filosunun muhtemel hedefleri arasında yer alacağı görülüyor.

''BİNLERCE HEDEFİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ BU''

Financial Times'a açıklamalarda bulunan eski bir NATO yetkilisi olan William Alberque, bu belgelerin "askeri ve kritik altyapı hedefleri de dahil olmak üzere Avrupa genelinde haritalanan yüzlerce, hatta binlerce hedefin" küçük bir bölümü olduğunu söyledi.

Analistler ve eski yetkililer, Rusya'nın Avrupa çapında saldırı kapasitesinin, ordusu Baltık ülkeleri ve Polonya gibi cephe ülkelerindeki NATO güçleriyle çatışmaya girdiği anda kıtanın her yerindeki hedeflerin risk altında olacağı anlamına geldiğini söyledi.