Gizli hamileliğin ardından bebeği bahçeye gömdü ailesiyle tatile gitti! Topraktan 2 ceset çıktı

18 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:40

İtalya'nın Traversetolo şehrindeki korkunç olay gün yüzüne çıktı. 22 yaşındaki Chiara Petrolini isimli bir kadın, hamileliğini herkesten gizledi. Doğum yapınca ise bebeğini evin bahçesine gömüp, ailesiyle beraber tatile gitti.

Bebek hırsızlığı skandalı: Kameraları yok saydı, herkesin gözü önünde böyle çaldı

Bebek hırsızlığı skandalı: Kameraları yok saydı, herkesin gözü önünde böyle çaldı

İtalya'da 22 yaşındaki Chiara Petrolini isimli genç kadının acımasızlığı dünya gündeminde konuşulur hale geldi. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Chiara, hamile olduğunu herkesten gizledi. Hatta kilo almamak için kendini 9 ay boyunca aç bıraktı. Doğumu kendi başında evde yaptı ardından da yeni doğan bebeği öldürüp, evin bahçesine gömdü. Bu cinayetin ardından Chiara hiçbir şey olmamış gibi ailesiyle beraber tatile gitti.

BAHÇEDEN 2 BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Chiara'nın büyükannesinin köpeği, toprağı eşeleyince ise bebek cesedi ortaya çıktı. Fakat bahçede gömülü bebek sayısı ikiydi. DNA testlerinde, bebeklerden birinin annesinin Chiara olduğu tespit edildi. İkinci bebeğin ise 1 sene önce toprağa gömüldüğü anlaşıldı.

BABANIN HABERİ YOK

Chiara'nın eski erkek arkadaşı, bebeğin babası çıktı. Fakat bebekten haberi olmadığını iddia etti.

Savcı Alfonso D'Avino yaptığı açıklamada, "Chiara'nın anne ve babasının ve eski erkek arkadaşının olaya dahil olmadığı tespit edildi." dedi.

''VARLIKLI TANINAN BİR AİLE''

Traversetolo Belediye Başkanı Simone Dall'Orto ise şunları söyledi:

"Bölgede iyi tanınan, ekonomik sorunları olmayan, varlıklı bir aile. Böyle bir şey şaşkınlığa neden oldu."