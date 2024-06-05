Gizli savaş uçağı sınıra gönderildi, S-400’leri aktif edebilirler: Çin-Hindistan gerilimi uydu görüntülerinde

05 Haziran 2024 21:30 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 21:31

ABD’nin Hint-Pasifik'te Çin’e karşı denge unsuru olarak Hindistan’ı desteklemesi iki Asyalı güç arasındaki jeopolitik rekabetin riskini artırmasıyla ortaya çıktı. Dünyanın en kalabalık ülkeleri Çin ve Hindistan’ın savunma sanayi yatırımlarıyla birbirini artık stratejik rakip gördüğü iddia ediliyor.

Çin’in 5. nesil çift motorlu hayalet avcı uçağı J-20’nin Shigatse'ye yerleştirilmesi 300 kilometreden fazla menzilli füzeleriyle öne çıkması Hindistan'ın Sikkim-Arunaçal Pradeş bölgesine yönelik tehdidi artırdı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Çin'in Hindistan sınırı yakınındaki Shigatse Barış Havalimanı'nda bulunan Chengdu J-20 savaş uçakları, jeo-uzaysal istihbarat firması All Source Analysis tarafından 27 Mayıs 2024'te yayınlanan uydu görüntülerinde görüldü.

S-400'LERİ HAZIRLAYACAKLAR

Hindistan’ın S-400 Hava Savunma Sistemleri gizlilik yeteneği yüksek olan J-20’ye karşı olası gerginlikte harekete geçecek. Emekli Hint ordusu generali Rakesh Sharma Yeni Delhi, Newsweek'e bir röportajında ‘’gizli savaş uçağının hareketleri dikkate alınması gerekiyor’’ dedi. Hindistan’ın tüm sınırı boyunca konuşlandırmanın daha büyük olduğu değerlendiriliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM

Hint medyası 200.000'e kadar Hint askerinin, Sincan ve Tibet Askeri Bölgelerinden gelen benzer sayıdaki Çin kuvvetleriyle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.

Rakesh Sharma gerilim ile ilgili şunları söyledi:

Yaklaşık 12.500 feet yükseklikteki çift kullanımlı Shigatse havaalanı, pist uzunluğunun 5.000 metreye kadar arttığını görülüyor.

DÜNYANIN 3. GİZLİSİ

2017'de tanıtılan J-20, Çin'i, ABD ve Rusya'dan sonra, radar tespitinden kaçmak için tasarlanmış 5. nesil hayalet savaş uçaklarını operasyonel olarak sahaya çıkaran üçüncü ülke haline getirdi. Tahminler, Çin'in hizmette 250 kadar gelişmiş jete sahip olabileceğini gösteriyor. Bir dizi sensörle donatılan ve Çin'in en uzun menzilli PL-15 havadan havaya füzelerini taşıyabilen J-20, sürekli olarak geliştiriliyor.

Hindistan, yakın zamanda yaptığı bir hamleyle, rakibi Pakistan sınırından çektiği 10.000 ek askeri Çin sınırına yeniden konuşlandırdı.

Rakesh Sharma, "Shigatse havaalanının gelişmiş pisti ve diğer altyapısı önemli olmasına rağmen, arazi ve hava koşullarının değişkenlikleri göz ardı edilemez ve bunlar J-20'yi büyük ölçüde olumsuz etkileyecektir. Elbette, Hindistan Hava Kuvvetleri artan tehdidi hesaba katacak ve hava operasyonlarını buna göre planlayacaktır" dedi.