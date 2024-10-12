Gizli Servis'ten Donald Trump kararı! Golf oynaması yasaklandı

12 Ekim 2024 16:36 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:37

Donald Trump'ın golf oynamasının Gizli Servis tarafından yasaklandığı ileri sürüldü. Trump'ın güvenliğini sağlamakta yaşanan zorluklar nedeniyle böyle bir kararın alındığı düşünülüyor.

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Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

Gizli Servis​ ajanları, geniş golf sahalarında Trump'ı olası suikastlara karşı yeterince koruyamayacaklarından endişe ediyor. Bu durum, seçim kampanyası sırasında Trump'a yönelik iki suikast girişiminin ardından gündeme geldi. Bu nedenle Gizli Servis tarafından Donald Trump​'ın golf oynamasının yasaklandığı ileri sürüldü.

Donald Trump, Eylül ayındaki son suikast girişiminden bu yana golf oynamadı ve raporlara göre 5 Kasım'a kadar da oynamayacak. 78 yaşındaki eski başkan, tutkulu bir golfçü ve dünya çapında 18 sahaya sahip olmasına rağmen, bu yasağa uymak zorunda kalabilir.

Bu kararın Gizli Servis şefi Ronald Rowe ile yapılan görüşme sonrası alındığı söylendi.

SEÇİM YARIŞI ÇOK YAKIN GEÇİYOR

Öte yandan, Trump şu anda Demokrat aday Kamala Harris ile sıkı bir başkanlık yarışı içinde. Anketler, yarışın çok yakın olduğunu gösteriyor. Trump, seçim ortamındaki gerginlikten dolayı Demokratların söylemlerini suçluyor.

Bu durum, siyasi kampanyaların güvenlik boyutunu ve adayların günlük yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.