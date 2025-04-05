Gizliliği kaldırılan CIA dosyasında şok iddia! Uzaylılar 23 askeri taşa çevirdi

Gizliliği kaldırılan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) belgelerinde şoke edici bulgulara rastlandı. Belgelerin birinde Sovyetler Birliği askerlerinin, Sibirya'daki bir Sovyet askeri birliğinin üzerine UFO düşürdüğü ve ardından bir enerji patlamasına neden olarak yaklaşık 35 yıl önce 23 askeri taşa dönüştürdüğü ileri sürüldü.

Gizliliği kaldırılan bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) dosyasına göre, Sovyetler Birliği askerleri Sibirya'daki bir Sovyet askeri birliğinin üzerine UFO düşürdü. Düşmenin ardından ortaya çıkan enerji patlaması nedeniyle yaklaşık 35 yıl önce 23 askerin taşa dönüştüğü ileri sürüldü. Düşen uçan dairenin bütün bir askeri birliği taşa çevirmesinin ardından uzaylılar tarafından yapıldığı ileri sürülen bir katliamı ortaya çıkardı.

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD istihbarat ajanları tarafından ele geçirilen 250 sayfalık çok gizli bir dosyayı özetleyen belgede, görgü tanıkları 5 uzaylının yok edilen araçtan çıktığını, kendilerini tek bir canlı formu olarak birleştirdiklerini, yoğun bir enerji patlamasıyla patladıklarını ve 23 askerin kayaya dönüşmesini sağladıklarını söylüyor.

"DÜNYA DIŞI CANLILARIN İNTİKAMININ KORKUNÇ RESMİ"

CIA savaşı "dünya dışı canlıların intikamının korkunç bir resmi, insanın kanını donduran bir resim" olarak tanımladı.

Teşkilat, son derece tehditkar vakanın Dünya'yı ziyaret eden uzaylıların ABD hükümetinin varsayımlarının çok ötesinde silah ve teknolojiye sahip olduğunu kanıtladığını ve bunun da uzaylıların varlığından zaten haberdar olduklarını gösterdiğini ekledi.

Ortaya çıkarılan ve 2000 yılında gizliliği kaldırılan belge, yakın zamanda AI Or Evil podcast'ine konu oldu ve sunucu Josh Hooper, UFO kazası bölgesindeki askerlerden ikisinin karşılaşmadan sağ kurtulduğunu açıkladı.

23 askerin kalıntıları ve uzay aracının enkazının Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan gizli bir araştırma üssüne taşındığı bildirildi.

CIA BELGELERE SOVYETLER ÇÖKTÜKTEN SONRA ULAŞTI

Bir Kanada gazetesinin 1989-1990 yılları arasında gerçekleştiğine inandığı olay, ancak Sovyetler Birliği'nin ve onun gizli polis örgütü KGB'nin çöküşünden sonra CIA tarafından ortaya çıkarıldı.

CIA belgesi, sözde uzaylı aracının bir eğitim görevi sırasında Sovyetlerin üzerinde alçaktan ve sessizce uçtuğunu açıklıyordu. Yetkililer, "bilinmeyen nedenlerle" Sovyetlerin UFO'ya karadan havaya bir füze fırlatarak birliğin yakınında Dünya'ya çarpmasına neden olduğunu yazdı.

Hayatta kalan iki askere göre, askerler araca yaklaştığında 5 uzaylı enkazdan kurtulmuş ve enkazın yakınında toplanmıştı. Birkaç dakika sonra askerler uzaylı grubunun birleşerek küresel bir şekil alan tek bir cisme dönüştüğünü söyledi.

Topa benzeyen yeni uzaylının, parlak beyaz bir ışığa dönüşmeden önce vızıldamaya ve tıslamaya başladığı belirtildi. Askerler bakarken, ışık topu dev bir enerji patlaması gibi patladı ve 25 Sovyet'ten 23'ünü "taş direklere" dönüştürdü. Raporda, askerlerden ikisinin hayatta kalmasının tek nedeninin enerji patlaması sırasında gölgelik bir alanda durmaları olduğu belirtildi.

ASKERLER KİREÇ TAŞINA BENZEYEN BİR MADDEYE DÖNÜŞTÜ

Askerlerin vücutları üzerinde yapılan testler, uzaylı patlamasının canlı dokuyu bir şekilde kireç taşına benzeyen bir maddeye dönüştürdüğünü gösterdi.

CIA belgesinde ölümcül patlamadan insanlar tarafından hala bilinmeyen bir enerji kaynağının sorumlu olduğu belirtiliyordu.

2025 yılında bile böylesine şok edici bir dönüşümün ardındaki bilimi tıbbi ve teknolojik olarak açıklamak hala zor.