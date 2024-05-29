Göçmen karşıtı parti liderinden İngiltere'de popülerleşen Türk berberlere skandal suçlama

29 May 2024 15:15 - Güncelleme : 29 May 2024 15:15

İngiltere'nin birçok yerinde popülerleşen ve tercih edilen Türk berberler, aşırı sağcı Reform UK partisi lideri Richard Tice'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımlarda bulunan Tice, Türk berberlere skandal suçlamalar yöneltip, baskı yapılması çağrısında bulundu.

Türklere ait dükkanların, 'para aklayan uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığını' söyleyen Tice, şunları yazdı:

"Polis ve yerel yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Bilmiyorlar ve yetersizler ya da biliyorlar ve yolsuzluğa bulaşmışlar... ya da sadece korkuyorlar.''

Tice, Türk berber dükkanlarının İngiliz mahallelerindeki ortama zarar verdiği eleştirilerini desteklediğini de ifade etti.

İNGİLTERE'DE TÜRK BERBERLER ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Yerel basına göre İngiltere'nin birçok yerinde Türk berberleri giderek daha da popüler hale geliyor. Farklı saç tarzlarını uygulayan berberler, müşterilere saç masajı gibi hizmetler de veriyor.

HEM GÖÇMEN HEM İSLAM KARŞITI

Öte yandan göçmen ve İslam karşıtı görüşleriyle dikkat çeken Reform UK partisinin onursal başkanı Nigel Farage, daha önce Müslüman gençlerin Britanya değerlerinden nefret ettiği yönündeki sözleriyle tepki çekmişti.