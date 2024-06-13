Göçmenleri yasadışı ülkeden kovan ülkeye rekor ceza: 200 milyon euro ödeyecek

13 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:02

Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'a sığınma yasalarına uymadığı ve göçmenleri yasadışı olarak sınır dışı ettiği gerekçesiyle ceza verdi. Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi, Macaristan'ı 200 milyon euro ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, para cezasının Budapeşte'nin sığınmacılara yönelik uluslararası prosedürleri yerine getirmesi gerektiğine dair 2020 tarihli karara rağmen AB yasalarına uymaktan "kasıtlı olarak kaçındığı" için verildiğini bildirdi.

MACAR LİDER KARARI 'ÇİRKİN' BULDU

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kararı "çirkin" olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Orban, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Birliği sınırlarını koruduğu için Macaristan'a 200 milyon avro artı günlük 1 milyon euro ceza kesme kararı çok çirkin ve kabul edilemez. Brüksel bürokratları için yasadışı göçmenler kendi Avrupa vatandaşlarından daha önemli."

MACARİSTAN'IN İLK CEZASI DEĞİL

Adalet Divanı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetini daha önce de cezalandırdı. 2021 yılında Macaristan'ın göçmen ve mültecilerin sığınma başvurusunda bulunmasına yardımcı olan kişi veya kuruluşların suç işlediğini varsayan düzenlemelerin AB yasalarını çiğnediğine hükmedilmişti.