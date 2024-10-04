Gök depremleri gizemi! Kükreyen ses ya da yüksek patlamalar halkı tedirgin etti

04 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:09

Dünyanın dört bir yanından yıllardır duyulan 'gök depremleri' büyük merak uyandırdı. Bilim insanları araştırmalarına devam ederken ortaya birçok teori atıldı. 200 yıllık gizem hakkında bilinenler...

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Şimdiye kadar Belçika'da, Japonya'da, New York'ta duyulan gizemli 'gök depremleri' için birçok teori öne sürüldü. Yankılanan patlamalara dair meteorlar, askeri tatbikatlar, jet sesleri, taş ocağı patlamaları, fırtına ya da depremler birçok ihtimalden bahsedildi. Silah ya da araba patlamaları gibi seslerle karıştırılan gök depremleri, ilk kez 1811'de ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan New Madrid şehrinde duyurdu. Şehirde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaydedilen sesler, bölge sakinlerini büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

'KÜKREYEN SES' YA DA 'YÜKSEK PATLAMALAR'

1886 yılında ise Güney Carolina'nın Charleston şehrinde 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde de benzer sesler duyurdu. Hatta depremden haftalar sonra da sesler kesilmedi. 'Kükreyen ses' ya da 'yüksek patlamalar' olarak tanımlanan gök depremleri, New York eyaletinde yaşayan Seneca Gölü'nde yaşayan yazar James Fenimore Cooper tarafından da kaleme alınmıştı. Cooper, ''Bilinen hiçbir doğa yasasıyla açıklanamayan, ağır bir topun patlamasına benzeyen bir ses'' duyduğunu yazmıştı.

SESLER YERDEN DEĞİL ATMOSFERDEN GELİYOR

Araştırmacılar, 2013 yılından EarthScope Transportable Array’dan (ESTA, depremleri, volkanları ve heyelanları tespit eden 400’den fazla sismik istasyondan oluşan bir ağ) ile elde edilen verileri inceledi. Kuzey Carolina Üniversitesi Chapel Hill’deki bir araştırma ekibi, sesleri, kayıtlarla karşılaştırdı. Araştırmacılardan Eli Bird, genel olarak bunun atmosferik bir fenomen olduğuna inandıklarını ve sismik aktiviteden kaynaklandığını düşünmediklerini belirtti. Araştırmacılar, seslerin yerden değil, atmosferden yayıldığını düşündüklerini ifade etti.

'BOLİD' İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bir diğer ihtimal ise atmosferde patlayan uzay kayaları olan bolidler veya okyanus üzerinde çakan gök gürültüsü gibi okyanus olayları olarak değerlendirildi. Konuya ilişkin araştırmacı Bird şunları söyledi:

''Atmosferik koşullar, bu durumun belirli bir yönde artmasına veya bu yerel bölgeyi etkilemesine neden olabilir.''

Ancak sismologlar, tüm çabalarına rağmen gök depremlerinin kesin olarak nereden geldiğini belirleyemedi.

AÇIKLANAMAYAN GÜRÜLTÜ

Kasım 2017'de Alabama'daki sakinler, yaşanan patlamalarla şok olmuş ve korkuyla yetkilileri aramıştı. Birmingham Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede meydana gelen gürültüyü tam olarak açıklayamadıklarını, uydu görüntüleri ve radar taramalarında patlama belirtilerinin görülmediğini bildirdi.

Ajans, o dönem sosyal medyada benzer düşünceleri paylaşarak "Bir cevabımız yok ve sadece varsayımlarda bulunabiliriz" ifadesini kullandı.