Gökbilimciler dünyanın seyrini değiştirecek duyuru için yarışıyorlar: Dünya dışı doğrulanmış uzaylı uygarlığı bulduk

12 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:27

NASA tarafından finanse edilen projeler için belgeseller üreten ve iyi bağlantılarıyla tanınan İngiliz akademisyen Simon Holland, dünya tarihinin en muazzam haberi olabilecek bir haberle herkesi şoke etti. Holland, iki rakip gökbilimci grubunun dünya dışı bir uygarlığın ilk doğrulanmış kanıtını yayınlamak için yarıştığını ileri sürdü.

NASA tarafından finanse edilen projeler için belgeseller üreten bir İngiliz akademisyen, tarihin en muazzam haberi olabilecek bir haberle şoka neden oldu. Profesör Simon Holland, iki gökbilimci grup arasında uzaylı​ bir uygarlığın doğrulanmış kanıtını duyurmak için çılgınca bir rekabet olduğunu ileri sürüyor.

İngiliz akademisyen Simon Holland verdiği bir demeçte, "Galaksimizde insan olmayan dünya dışı bir zeka bulduk ve insanların bundan haberi yok.” ifadelerini kullandı.

DUYURU ABD SEÇİMLERİYLE ÖRTÜŞEBİLİR

Simon, Mark Zuckerberg'in Dünya'nın ötesindeki yaşamları araştıran kozmik şirketi Breakthrough Listen, projesinden bir kişi tarafından bilgilendirildiğini ileri sürdü. Dünyayı sarsan bu açıklamanın ABD seçimlerinin zaman çizelgesiyle bile örtüşebileceğini ve beklentileri daha da arttırabileceğini öne sürdü.

“Birkaç yıl önce Avustralya'daki Parkes teleskobunu kullanarak insan dışı bir teknolojik imzanın kanıtını buldular” diyerek devam eden Simon, şimdi “Çinlilerin” de aynı keşfi yapmasıyla birlikte bilgiyi yaymak için bir yarış olduğunu ileri sürdü.

Simon, "Bu dün itibariyle son dakika haberi, ancak Çinliler FAST (Beş yüz metre genişlikteki küresel teleskop) programıyla onları geride bırakıyor olabilir. Arecibo'dan bu yana dünyanın en büyük teleskobu.” ifadelerini kullandı.

BLC-1 olarak bilinen hedef nesnenin koordinatlarının Çinli ekip tarafından bilindiği düşünülüyor ve her iki grup da çığır açacak duyuruyu ilk yapan olmak için yarışıyor.

Çin'in FAST adlı teleskobu

"DAR BİR ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMDU"

Radyo teleskoplar tarafından üretilen muazzam miktardaki veriyi elemek için dünya bilgisayarlarının birleşik kaynaklarını kullanan SETI'nin “Seti at Home” ekran koruyucu programının yeniden incelenmesi sonucunda beş potansiyel tekno-imza adayı belirlendi. Simon'a göre BLC-1 şu ana kadar en umut verici olanı olarak görülüyor.

Simon, BLC-1'in sinyallerinin kaynağı ne olursa olsun, bunun bilinen hiçbir doğal olaya benzemediğini vurguluyor. “Bu tek bir nokta kaynak” diyor ve sadece gürültü olmadığını dile getiriyor.

Simon, “Sinyal, tüm radyo teleskoplardan duyduğumuz evrendeki her şeyin dev vızıltısı olmak yerine, dar bir elektromanyetik spektrumdu.” yorumunda bulundu.

Bilim camiası dünyayı değiştirecek bir duyuru yapmadan önce dikkatli davranıyor, ancak Simon büyük haberin Oxford'daki Breakthrough Listen'dan ya da Çinli ekipten önümüzdeki ay içinde gelebileceğini tahmin ediyor.