Gökyüzü kahverengiye döndü: Eşek arılarının saldırısına uğradı, 160 yerinden sokuldu!

21 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:49

Yunanistan kabusu yaşadı: Bir gecede 31 bin kez yıldırım ve şimşek çaktı

Yunanistan kabusu yaşadı: Bir gecede 31 bin kez yıldırım ve şimşek çaktı

Antika kitaplara dikkat! Beyin ve sinir sistemine ciddi zararları var

Antika kitaplara dikkat! Beyin ve sinir sistemine ciddi zararları var

Galler'in Brecon şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Andrew Powell, evinin ön tarafında dururken bir anda gökyüzünün kahverengiye büründüğünü gördü. Ardından yüzlerce eşek arısının kendisine doğru geldiğini anlayan Powell, hızla koşmaya başladı. Evin ön tarafında sendeleyerek ilerlediğini söyleyen Powell, duşa koştuğunu fakat eşek arılarının onu takip ettiğini ve kıyafetlerinin üzerinden soktuğunu söyledi.

BANYO EŞEK ARILARIYLA DOLDU

Banyonun eşek arılarıyla dolduğunu anlatan Powell, başının arkasından 15 kez sokulduğunu fakat hızlı koşması sayesinde yüzünün zarar görmediğini belirtti.

''BİLİNCİM GELİP GİDİYORDU''

Arkadaşının kendisini hastaneye kaldırdığını söyleyen Powell, "Bilincim gidip geliyordu. Görebildiğim tek şey beyaz bir ışıktı ve 'işte başlıyoruz' diye düşündüm." dedi.

VÜCUDUNDAN 160 İĞNE ÇIKARILDI

Hemşireler, adrenalin, morfin ve kokodamol ile müdahale etti. Eğer bunu yapmasalardı öleceğini söyleyen Powell, vücudundan 160 iğne çıkarıldığını, uyuyamadığını, kendini çok yorgun ve zayıf hissettiğini ayrıca çok ağrısı olduğunu dile getirdi.