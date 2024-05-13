Gökyüzü kuzey ışıkları ile renklendi! Trabzon'dan da görüntülendi

13 May 2024 07:51 - Güncelleme : 13 May 2024 07:52

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, "G4 sınıfı" bir jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen güneş patlamalarının ardından dünyanın birçok bölgesinde gökyüzünde kuzey ışıkları (Aurora Borealis) gözlendi.

GÖZLERİN PASI SİLİNDİ

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları ile meteor yağmuru dünyanın birçok bölgesinde bir kez daha güzel görüntüler oluşturdu, ABD'nin California eyaletindeki San Rafael bölgesindeki China Camp sahilinde gökyüzündeki görsel şölen objektiflere yansıdı.

UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, geçtiğimiz günlerde Güneş'in yüzeyindeki patlamalar nedeniyle kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını duyurmuştu. Açıklamada söz konusu jeomanyetik fırtınanın "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisine de yer verilmişti.

TRABZON'DAN DA GÖRÜLDÜ

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Trabzon'un Ortahisar ilçesinden de gözlendi.