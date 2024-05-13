Gökyüzü kuzey ışıkları ile renklendi! Trabzon'dan da görüntülendi
Güneş'te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. İngiltere, İrlanda, Rusya, Slovakya ve Trabzon'un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları'nın görüldüğü adresler arasındaydı. Uzmanlar, jeomanyetik fırtınanın elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere yol açabileceği uyarısı yapıyor.
Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, "G4 sınıfı" bir jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen güneş patlamalarının ardından dünyanın birçok bölgesinde gökyüzünde kuzey ışıkları (Aurora Borealis) gözlendi.
GÖZLERİN PASI SİLİNDİ
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları ile meteor yağmuru dünyanın birçok bölgesinde bir kez daha güzel görüntüler oluşturdu, ABD'nin California eyaletindeki San Rafael bölgesindeki China Camp sahilinde gökyüzündeki görsel şölen objektiflere yansıdı.
UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR
ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, geçtiğimiz günlerde Güneş'in yüzeyindeki patlamalar nedeniyle kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını duyurmuştu. Açıklamada söz konusu jeomanyetik fırtınanın "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisine de yer verilmişti.
TRABZON'DAN DA GÖRÜLDÜ
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Trabzon'un Ortahisar ilçesinden de gözlendi.