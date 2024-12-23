Gökyüzündeki ateş topunu gören telefonuna sarıldı, sebebi Çin çıktı

23 Aralık 2024 16:50 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:12

ABD semalarında görülen ateş topu, görenleri hem şaşkına çevirdi hem de endişelendirdi. Özellikle New Jersey ve ülkenin kuzeydoğusunda görülen gizemli ışıklara uzmanlardan açıklama geldi.

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ABD​'de bir anda gökyüzünde görülen ateş topu endişeye neden oldu. O anlara tanık olanların kayda aldığı görüntülerde parlak bir ateş topunun hızla yol aldığı görülüyor. Devasa bir kayan yıldıza benzeyen ateş topunun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Az önce Alabama'da dünyaya düşen bir meteor​ gördüm. Çok büyüktü ve izi inanılmazdı!" derken bir başka kullanıcı ise ''Tepede garip Noel ışıkları olduğuna kendimi inandırdım'' diyerek durumu ti'ye aldı.

ABD SEMALARINDAKİ ATEŞ TOPUNUN SEBEBİ ÇİN​

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından uzman isimden açıklama geldi. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell, ateş topunun sebebini Çin olarak açıkladı. Artık hizmet dışı bırakılan bir Çin uydusunun atmosfere girdiği sırada bir ateş topu gibi görüldüğünü söyledi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre, uzay çöplerinin Dünya'ya düşmesi çok yaygın bir olay, her yıl 200-400 nesne atmosfere geri dönüyor. Bunların çoğu yere ulaşmadan çok önce parçalanıyor.