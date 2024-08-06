Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş

06 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:53

Uçağa yıldırım düştü! Acil olarak geri dönüş yaptı

Uçağa yıldırım düştü! Acil olarak geri dönüş yaptı

Kaliforniya'da Sacramento'daki antrenman sahasında golf oynayan Justin Owens'e az kalsın uçak çarpıyordu. Justin vuruş yapmak için hazırlandığı esnada bir uçak golf sahasına doğru düşüyordu. Justin son anda uçağı fark edip yana atladı ve ölümden kıl payı kurtuldu. Uçak, yeşil sahanın üzerinden kayarak yakındaki pro shop'un duvarına çarptı.

UÇAK PARÇALANMADI, PİLOT YARA ALMADI

Mavi-beyaz renkli küçük bir Piper PA28 tipi uçak olan araç, çarpmanın etkisiyle dumanlar çıkardı. Uçağın kanadı hasar gördü fakat genel olarak büyük bir parçalanma yaşanmadı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu açıkladı. Pilot, 120 metre yükseklikte motor arızası yaşayınca zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Kalktığı Sacramento McClellan Havalimanı'na dönemeyince golf sahasına inmeye karar verdi.

İtfaiye sözcüsü Justin Sylvia, pilotun kazadan neredeyse yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Uçak önce fairway'e indi, sonra putting green'in üzerinden kayarak geçti ve binaya hafifçe çarptı.