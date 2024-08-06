Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş

Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
06 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:53

Kaliforniya'da golf sahasına uçak düştü, bir adamın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin açıklama yaptı. 

Kaliforniya'da Sacramento'daki antrenman sahasında golf oynayan Justin Owens'e az kalsın uçak çarpıyordu. Justin vuruş yapmak için hazırlandığı esnada bir uçak golf sahasına doğru düşüyordu. Justin son anda uçağı fark edip yana atladı ve ölümden kıl payı kurtuldu. Uçak, yeşil sahanın üzerinden kayarak yakındaki pro shop'un duvarına çarptı.

Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş - 1. Resim

UÇAK PARÇALANMADI, PİLOT YARA ALMADI

Mavi-beyaz renkli küçük bir Piper PA28 tipi uçak olan araç, çarpmanın etkisiyle dumanlar çıkardı. Uçağın kanadı hasar gördü fakat genel olarak büyük bir parçalanma yaşanmadı. 

Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş - 2. Resim

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu açıkladı. Pilot, 120 metre yükseklikte motor arızası yaşayınca zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Kalktığı Sacramento McClellan Havalimanı'na dönemeyince golf sahasına inmeye karar verdi.

Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş - 3. Resim

İtfaiye sözcüsü Justin Sylvia, pilotun kazadan neredeyse yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Golfçüye az kalsın uçak çarpıyordu! Ölümden kıl payı kurtuluş - 4. Resim

Uçak önce fairway'e indi, sonra putting green'in üzerinden kayarak geçti ve binaya hafifçe çarptı.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...