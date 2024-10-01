Gönderilmek istenen mülteci öfkeden deliye döndü! Tepkisi paniğe neden oldu

01 Ekim 2024 10:32 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:34

Almanya'da bir aile, evlerinde geçici süreliğine misafir ettikleri mülteciyi geri göndermek istedi. Durumu kabullenmeyen kimliği henüz bilinmeyen mülteci, ev sakinlerine bıçak çekti. Öfkeden deliye dönen mültecinin yaptıkları cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Almanya​'da bir aile​, evlerine misafir olması için aldıkları bir mülteciyi geri göndermek isteyince saldırıya uğradı. Evden gönderileceğini öğrenen mülteci​, "Artık burası benim evim!" diyerek aile üyelerine bıçak​ çekti. Tedirgin olan aile, o anları cep telefonlarına anbean kaydetti.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Mülteci olarak bir ailenin yanında yaşayan şahıs, evden gönderileceğini öğrenince öfkeden deliye döndü. Eline aldığı bıçakla aileye tehditlerde bulunan mültecinin kimliği henüz bilinmiyor.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Korkulu aile, bir yandan saldırganı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştılar. O anlar telefon kameralarına kaydedildi.